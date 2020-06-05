凌晨二點半起床看書拿滿級分 想當無國界醫師幫助弱勢

國中會考成績公佈，彰化縣員林市大同國中學生楊舒涵拿下5A++和作文滿級分，她說，未來的志向是希望當無國界醫師，幫助弱勢，她在準備考試時每天清晨2點半就起床看書不以為苦，因為「只要有目標就可以堅持下去」。

大同國中校長謝國士說，今年大同國中有三位滿級分學生，除了楊舒涵拿下5A++和作文滿級分，學生廖涵光和曹晉豪也是5A++，表現相當優秀。

楊舒涵因為曾在文章中看到無國界醫師的資訊，後又在韓劇太陽的後裔中對宋慧喬的戰地醫生印象深刻，而讓她更希望未來能朝醫界發展，幫助別人，此次作文題目是「我想開設一家這樣的店」，她寫道她想開一家能散播快樂的店，讓進來的人都能分享快樂的故事，而拿下滿級分。