國中會考 台南市南光高中2人5A++ 她們分享讀書密訣

國中教育會考成績今天出爐！南光高中國中部陳筠佳和劉敏柔2人五科Ａ++，兩人共同點是興趣多元，多才多藝，陳筠佳還是三年總成績校排第一。

陳筠佳媽媽是校護，父親在水庫從事機械操作，家境小康，父母教育觀念開明，注重孩子的閱讀力培養，孩子上課專注力高，自主性強，遇到不懂的題目會立刻詢問，每天回家後再把當天的課程整理、複習，直到理解通透為止，考前一個月則採取土法煉鋼的「大量練習」，熟各科的應考重點與題型。

陳筠佳在校學業成績卓越，文武兼備：三年總成績為校排第一，在校社團曾參加管樂隊、數學菁英研究社，校外競賽有IMC數學競賽獲「優等」、107Cool English 英聽王比賽獲「金頭 腦獎」、武漢楚才盃作文競賽「 三等獎」、JHMC數學競賽獲「個人三等」、「團體優良」、市長盃數學競賽「銀牌」、地理知識大競賽複賽進入全國決賽、109Cool English 英閱王比賽「英閱王獎」等不勝枚舉皆獲獎連連。

劉敏柔媽媽擔任學校行政人員，父親原為蘭花科技公司主管，現已退休，她平時喜閱讀及繪畫，上課有問題就向老師尋求解答困惑，她自我要求「沒有最好，只有更好」。平時大量閱讀課外書籍加上課本讀熟、請教老師、寫題本等因而得以考出佳績。

劉敏柔各科表現皆優，尤以歷史為其最愛，在校曾擔任副班長、環保股長、國文小老師，參加攝影社、棋藝社、桌遊社等社團。校內外競賽參加英語讀劇獲「第二名」、英語讀劇獲「個人發音獎」、校慶海報「佳作」、戶外教學報告「第二名」、109Cool English 英 閱王比賽「英閱王獎」等，展現多元興趣。

今年該校表現5科各科達A++等級共114人次，達A等級共375人次，而達A比例遠超過全國平均。值得一提的是，英、數兩科每3人就有一人達A等級的成績。