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國中會考捷報！台南市黎明高中10名學生A++ 創校紀錄
國中教育會考今天放榜，台南市私立黎明高中學10位學生5A++，創新該校會考紀錄，消息傳來全校莫不歡欣鼓舞，家長會會長張尹瑛也鼓勵學生們保持學習的心，實現自我，校長羅家強感謝國三所有任課老師的辛勞，終於得到回饋。
10名5A++學生名單為王咨翰、胡凱奕、林晏慈、劉子熊、戴子皓、黃怡甄、劉泳辰、黃奕惟、吳軒丞、蘇誠宇。
校方表示，今年國中會考因疫情影響，歷經波折，延後開學導致考試範圍大調整。接著第一次規定教育會考全程戴口罩否則不予計分、第一次會考不考英聽、教育會考當天考場變電箱損壞，讓台南曾文家商考場停電3分鐘事件，但都不影響學生表現。
校方指出，雖然這次的會考與原先的準備不同，但在任課老師、導師及行政單位緊密配合下，增加會考新型素養題型的模擬練習，以及相關教育會考調整的任何資訊行政端都在第一時間讓老師以及學生、家長充分了解。考場的突發狀況，都在全校同仁齊心努力下立即處理。學校在考前對於考生的心情波折以及身體健康老師都給予輔導及支持。最終傳來這份佳績，全體師生的辛勞都獲得回饋。
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