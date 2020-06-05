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國中會考 台南市興國高中「黑馬」衝出榜首5A++

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市興國高中邱碩邦（中）黑馬考取5A++。圖／校方提供
台南市興國高中邱碩邦（中）黑馬考取5A++。圖／校方提供

國中教育會考今天放榜，興國高中國三考生有百分之12拿到5A的佳績，家長會長李退之頒發獎學金鼓勵成績優良的學生。

會考全校榜首5A++邱碩邦，他自認實力不是全校最強的，段考常常擠不進去校排前10名，這次會考能有如此佳績，他說，靠的是調適心情的能力，在考試壓力不會很大，保持一顆平常心，是考試拿下好成績的祕訣。

會考成績5A作文6級分的許雅鈞表示，平時作文的訓練是透過閱讀散文集和新詩，並且將書中的良詞佳句記錄在筆記本中，寫作時便能靈活運用，很開心作文達到6級分的滿分成績。

籃球隊員程柏瀚會考成績5A，他表示以往社會認為打籃球是「頭腦簡單，四肢發達」，但他證明可以兼顧，練球時間可以毫無牽掛在球場上奔馳，上課時有很好的老師指導，迅速投入書海之中，才能考出5A的好成績。

興國高中會考各科達A佔全校比例國文科26.4%，英文科35.1%，數學科35.6%，社會科32.2%，自然科20.1%，全校各科得A共有357人次，各科達A比例皆高於全國平均許多。校長陳余各表示，國三生已超過八成決定直升高中部。

台南市興國高中邱碩邦（右二）黑馬考取5A++及許雅鈞（左二）5A及作文6級分。圖／校方提供
台南市興國高中邱碩邦（右二）黑馬考取5A++及許雅鈞（左二）5A及作文6級分。圖／校方提供

國中教育會考 英文科 李退之

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