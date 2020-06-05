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國中會考成績　彰化縣前五大高中職校最低錄取標準出爐

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立彰興國中學生黃耀禾國中教育會考大滿貫，將力拚彰中資優班，未來立志當老師。圖／彰興國中提供　
彰化縣立彰興國中學生黃耀禾國中教育會考大滿貫，將力拚彰中資優班，未來立志當老師。圖／彰興國中提供　

今年國中教育會考今天公布成績，彰化縣只有3名5A++和作文6級文的大滿貫考生。學校人員表示，今年會考題目有鑑別度，5科加總只能錯12題，作文看似容易卻不寫好，因此頂尖分數學生屈指可數。

考生和家長最關心的是彰化縣高中職校最低錄取級分，根據國中人員推估「穩上」分數，彰化高中31級分（總分119）、彰化女中32級分（總分120）、精誠中學25至26分級（總分113至114）、彰師附工24級分（總分112）、彰化高商25級分（總分113），彰化高商綜合高中科29級分（總分117） ，作文至少4級分。

彰化縣大滿貫考生依序是彰興國中黃耀禾、鹿鳴國中陳品安、大同國中楊舒涵。學校人員表示，今年考題難度不小，英文沒英聽，分數分布在選擇題，錯第二題就是A+，只能錯1題才可以A++，自然科容忍錯題數為2題，社會科3題，國文科4題，數學科非選全對，選擇題容忍錯題數2題。

彰興國中考生黃耀禾參加班遊，全班到集集。校長吳麗月表示，黃耀禾善於分配時間，上課專心聽，周末補習較弱的數理科和英文科，回家認真寫作業，不看書，最讓師長印象深刻的是他國一加入學校口琴社，吹到嘴巴破皮流血，堅持練習到吹奏流暢，他和社員參加縣賽得到特優，全國學生音樂比賽口琴合奏項目也特優，這次考出5A++又作文6級分，黃耀禾將報考彰中資優班，未來希望成為教師作育英才。

縣政府教育處表示，彰化區每一序位區間人數約為100人，彰化區高級中等學校免試入學委員會（國立員林農工）109年6月17日在志願選填平台公布個人序位查詢，考生參考各高中職招生名額，可用帳號密碼查閱，選填適合自己的志願，以利錄取心目中理想的科系。

彰化區109學年度高級中等學校免試報名作業，國中應屆畢業生6月18日到22日向原就讀學校報名繳費，個別報名學生6月24日向免試入學承辦學校（員林農工）報名，今年免試入學7月8日放榜，10日向錄取學校報到。

免試入學 國中教育會考

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