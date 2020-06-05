國中會考台南狀元多人 預估門檻：南一中5A南女中4A1B

國中會考成績今天公布，台南市多所明星國中學生成績突出，預估要上台南一中成績須5A，台南女中的門檻預估是4A1B，但都要比積點。其中建興國中5A共191人最多。

後甲國中統計，會考成績5A有108人，其中5A++又作文滿級分的狀元1人，5A++有13人，4A1B有51人；建興國中5A++作文滿級分的狀元3人，5A有191人，4A1B65人；復興國中狀元3人，5A++15人、4A1B預估在195至205人。崇明國中4A1B以上共約100人，其中狀元2人，5A++4人。

建興國中應屆畢業生共18班，是3校中班級數最少的，4A1B共256人，等於是過半數學生有希望錄取傳統第一志願學校。復興國中表示，這次會考，作文4級分以上達94%，顯示多年來推動的閱讀寫作有成。

多所學校預估，今年要上台南一中可能要5A，但也有學校認為，4A1B也可能有希望，就看最後結果。台南女中的錄取門檻，普遍預估是4A1B ，也要比積點，有補習業者預估27點，但有學校預估要28點。

後甲國中學生林霈涵右手天生殘障，但她樂觀進取，不因殘障而影響學習和服務，在班上擔任幹部，服務同學，雖然有很多活動不能做，但她認為，在旁吃著零嘴，看著別人打球，也是種幸福。這次會考考了3A2B++，雖然不如她的意，她說盡力就好。身心障礙學生適性安置今天已放榜，霈涵錄取台南女中，不過，也陷入是要讀高中還是五專的掙扎。