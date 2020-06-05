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宜蘭中道中學會考連連拔尖　還誕生5A++姐妹花

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
109年度國中教育會考成績今天公布，中道雙語國中３人拿下5A++頂級成績，包括徐麗暘（左2起、高廷宇，吳沛瑾。記者羅建旺／攝影
109年度國中教育會考成績今天公布，中道雙語國中３人拿下5A++頂級成績，包括徐麗暘（左2起、高廷宇，吳沛瑾。記者羅建旺／攝影

109年度國中教育會考成績今天公布，位在宜蘭縣壯圍鄉的中道雙語國中，３人拿下5A++頂級成績，包括徐麗暘、吳沛瑾、高廷宇，其中，吳沛瑾的姐姐吳沛穎兩年前在國中會考也曾為中道拿下5A++的佳績，兩人也都是從中道雙語小學直升上來的優秀學生，家中出了一對5A++姐妹花，家人也感到與有榮焉。

校方指出，這是中道雙語國中連續7年締造5A++佳績，其中，今年獲得5A++、寫作5級分的徐麗暘是位體育健將，號稱「衝刺達人」，她曾在多次的游泳縣級比賽拿下獎牌，也曾代表學校遠征國外拿下高智爾球國際賽冠軍。

徐麗暘分享學習心得說，學科的學習和游泳一樣，基本功非常重要，若基本功如上課的筆記與即時的理解都做到了，剩下的就只要靠毅力與爆發力，所以面對各項考試時並不需太多時間準備與衝刺，其餘的時間還可以從事運動或其他有興趣的事。

「我希望未來能當一位中醫師！」徐麗暘還訂下了三年後升大學的目標，平時在庭院種中草藥。

吳沛瑾在校內常被師長譽為「知識小園丁」，主要是因為她以「園丁」的理念來面對繁重的課業，她認為每一個重點閱讀透徹了、理解了，就能駕馭這些知識，並且在會考中獲得好成績。

高廷宇來自於台北市，形容自己像一位「勤奮的漁夫」，老師們指引他在學海中的行駛方向，他則盡情悠遊於知識天地，看到有興趣的資訊就隨手獲取，並牢記在心，日積月累下，個性沉穩的他在中道三年，依照學校的學習規畫，按部就班。

校長李偉敬表示，中道雙語國中自國中教育會考以來，每年都有5A++頂級學生，這充分顯現出中道辦學的優良成效與品質穩定，中道中學堅持「精緻教學」辦學理念，以質取勝。

國中教育會考 中醫 北市

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