嘉義會考榜首在這裡 校方強調更要減少拿C學生數
109年國中會考成績今天放榜，北興國中成績優異，其中5A以上有54人，涂家齊5A++作文6級分，為嘉義地區會考成績榜首，另校方這次參加會考 1A以上學生共253名，比去年增加39名，創北興國中有史以來會考最佳成績。
校長張金龍表示，北興國中學生經過三年努力，今年繳出亮麗成績單，每一科精熟學生平均佔27.2%，比全國平均精熟程度高，其中英語科精熟A以上有181人佔34%，數學科精熟A以上佔30%。
張金龍說明，今年校方還進行一進步計畫，要增加精熟A、基礎B同學，減少待改進同學C人數，這次會考國、英、數、自、社五科，平均每科待改進同學約佔17%、比去年更少，校內學生與全國相比，有更多人精熟，待改進學生也比全國少，證明師生學習努力有好的成果，學校也會持之以恆努力，讓待改進學生人數繼續降低。
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