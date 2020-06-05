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國中會考／她想開客家福菜麵店 獲寫作測驗全國範本
國中教育會考今天寄發成績單，苗栗縣公館國中5A人數達到18人，與去年相比大幅成長12.5％，再創館中會考成績高峰，師生倍感喜悅。
公館國中校長方麗萍說，今年會考國文、數學題目較難，但學生成績仍進步，讓校內師長感到欣慰；值得一提的是，校內考生5C人數持續下降，遠較全國比例低，證明公館國中不放棄每一個孩子，努力穩固每個孩子的基本學力。
校方表示，值得驕傲的是公館國中推展閱讀與寫作有成，今年九年級陳翊瑄榮獲寫作測驗全國範本，作文題目為「我想開設一家這樣的店」，她表達想要開一家「客家福菜麵店」，觸及學生內心的「客家魂」，以客家福菜發想，將阿公想要繼續將客家文化傳承下去的愛闡述出來，也希望把豐富絢麗的客家文化傳承發揚，這是她認為身為客家子弟責無旁貸的事，感動閱卷老師，獲得全國只有10名的機會。
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