國中會考／寫作「開一家店」最多人要開咖啡廳

國中會考今天開放查詢成績，今年寫作測驗題目為「我想開設一家這樣的店」，高雄師範大學國文系教授李金鴦表示，今年考生最想開咖啡店，雜貨店和餐廳也是常見題材。拿四級分的考生占六成七是最高，只要清楚描述要開什麼店，說明店內的商品、樣貌、規畫藍圖，就能拿下基本分。今年的題材較去年貼近生活，拿五級分和六級分的考生占比也都略升。

李金鴦建議考生無須猜測閱卷老師喜歡什麼並投其所好，只要真誠書寫就會感動讀者，帶著真誠就能描寫閱卷老師回不去的青春，都會很吸引人。另也顯示生活品味的重要性，建議國中生不要只有考試，也要生活。

會考閱卷團隊選出十篇佳作卷，仍有不少考生將他們與祖父母、父母的互動入題。有一名考生描述他要開一家客家本色的福菜麵店，介紹店面並追溯他與外公、外婆的相處記憶，描述當時與外公、外婆因語言隔閡而疏離，但在福菜製作中，他了解客家精神，因為了解，有所以品嘗出的生活更有滋味。

另有一名考生在作文開頭直指自己要接手爸爸的事業，投入雷射雕刻。通篇用平實的文筆描述雷射雕刻工作過程，李金鴦評析，通篇沒有華麗的文彩，但顯示父愛與質樸的職人精神。收入不高，但在深入認識爸爸的工作是替無奇的木板賦予新生命，他了解這家店的意義，因此想接手父親事業。

一名考生描述自己要開唱片行，兼賣黑膠唱片、留聲機，細微描述懷舊的店舖氛圍，並融入自身夢想，點出開店宗旨是保留音樂最初的模樣，幫助不同年齡層的顧客圓夢。

開店還涉及規畫成本、平衡收支等務實議題，李金鴦分析，多數考生寫作仍以開店理念為主，僅少數考生描述開店要進什麼貨，且少有人具體描述細部的成本規畫。這可能與國三生年紀仍小，還有過去寫作題目強調抒情有關。待高中接觸公民等與經濟學有關的科目後，學生的基礎商業經營觀念有望提升。

國中會考因應新冠肺炎疫情舉辦補考，補考寫作題目為「為這些人規畫一個網路節目」。李金鴦表示，這題談及「規畫」，也發現考生對於方法論的描述較淺，仍以抒情為多。

寫作測驗以四級分人數占比最多，占六成七，不過也有2986人抱蛋。主辦會考的台師大心測中心主任陳柏熹分析，抱蛋可能與考生心態更有關，比如認為不一定要寫也有學校念，因此放棄。