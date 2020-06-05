國中會考成績出爐 嘉義民生國中4人創5A++

國中會考成績今天出爐，嘉義市立民生國中學生顏呈璋、游珈伃、郭軒豪、蔡宗翰等人考出5A++亮眼成績，還有33名考出5A的學生，校內230名學生達嘉義區嘉中嘉女入學門檻，4成學生有進入嘉中、嘉女門票，成為本次會考亮點。校長陳明君表示，本次會考能再創佳績，歸功於導師以及教學團隊奠定學生學習基礎。

郭軒豪從國小、國中都沒補過習，非常感謝學校給予多元化的課程，讓他在課業壓力之餘，也能夠透過參與活動紓壓，他表示，時間妥善管理是本次會考5A++的關鍵。

蔡宗翰是數理資優班學生，參加科學班考試雖然在複試落榜，但他把挫折當作砥礪自己的力量，反而在會考成績一躍榜首，十分開心。顏呈璋是班上的開心果，也是禮貌達人，每天上放學全校問早最大聲的就是他，顏表示，因為班級學習氛圍融洽，同學老師的支持，是他致勝關鍵。

游珈伃是認真型考生，考前調整自己的應考準備方式，積極大量練習考題，提升自己的實戰經驗，他表示，本次會考榜首，感謝學校與家人。

陳明君說，今年因為防疫的關係，家長不能陪考，僅由學校組考生服務隊，導師與教學團隊大大發揮在校時的生活教育，讓考生們在考場如同在校，任課老師也到考場協助孩子解題，穩定心情，這次會考成績能再次刷高紀錄的原因。

陳明君說，民生國中落實教學正常化，學生在校三年，一定要上台一次，體育運動、棒球、排球等、音樂美術社團成果發表都有亮眼成績，在會考前，學生還能在班上練習POP，製作原創畢業歌，每位導師每天在聯絡簿貼上各科應考攻略以及貼心小語，疏導學生壓力，校方更邀請嘉義市長黃敏惠到學校，為考生祈福，祝福學生考上第一志願。

民生國中家長會長游德和說，謝謝校方用心辦學，家長會將於暑假頒發分數達嘉中、嘉女門檻的優秀學生獎學金，預估要頒發高達23萬獎金。