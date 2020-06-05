校內畢業旅行、拍貼 疫情打造創新畢業季

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
各校畢業季展開，中央大學設校長周景揚等師長Q版人形立牌，校方表示深受畢業生喜愛。圖／中央大學提供
各校畢業季展開，中央大學設校長周景揚等師長Q版人形立牌，校方表示深受畢業生喜愛。圖／中央大學提供

各大學陸續舉行畢業典禮，今年受新冠肺炎疫情影響，部分學校限制實體會場入場人數，也取消畢業旅行等活動。有大學發起校內的畢業旅行、打卡牆等無須群聚的活動，讓畢業生回憶不打折。

中央大學表示，今年採創新多元形式舉辦畢業典禮，除6日的戶外畢業典禮外，還規畫一系列旅遊行程，讓畢業生不用出國、出門，就能安心在校園進行「一起在中大畢業旅行」。

中央大學校長周景揚表示，校內學務處課外組的創意發想，讓畢業生可以安心在校園中盡情畢業旅行，留下青春最美好的印記。活動透過八個旅行地點的精心設計，讓畢業生可以拍照留念、欣賞美景、祈願祝福卡。設在太極銅雕草坪的「I Love NCU」裝置藝術最受畢業生喜愛，是拍照打卡焦點。

中大表示，畢業活動也設網頁專區，學生可寫電子賀卡，把畢業祝福送到對方手上，也可以把祝福懸掛在舊圖走廊間，成為中大另一風景。

中大應屆畢業生葉奕嫺說，大四期間，同學們因修課、實習的不同，或者忙著升學或就業，很難聚集在一起，透過此次「一起在中大畢業旅行」的設計，正好可揪同學一起拍照，彼此連結情感，留下大學時代最珍貴的回憶。

台灣師範大學表示，今年畢業典禮會場有人數控管，不過校方在場外加設很多活動，如藝術裝置、拍大頭貼機器、扭蛋遊戲等，裡外會場都想讓畢業生留下回憶。

台灣大學表示，今年畢業季設有拍照活動，在總圖書館進行「Post it！美好時光便利貼」活動，以便利貼藝術進行布置，邀學生在便利貼上留言，紀念校園美好時光。

畢業旅行 畢業典禮 中央大學

延伸閱讀

搶救畢業生 多所大學延後離校

3萬元應屆畢業生就業獎勵 勞動部：最快15日啟動

畢業生辦卡車遊行 丹麥政府力挺

美疫情下舉行「得來速」畢業儀式 整城居民上街慶祝

相關新聞

會考後填志願 做好功課再決定

國中會考今天寄發成績單，考生接下來要選填志願。教育界人士指出，要選高中或是高職，要看學生性向，分數中前段學生若認定自己適...

校內畢業旅行、拍貼 疫情打造創新畢業季

各大學陸續舉行畢業典禮，今年受新冠肺炎疫情影響，部分學校限制實體會場入場人數，也取消畢業旅行等活動。有大學發起校內的畢業...

嘉義市國小校長遴選揭曉 僑平何憲昌、世賢翁崇文

嘉義市今天辦理109學年度公立國民中小學第一次校長遴選會議，經過近6個小時遴選，聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決...

戴謙接崑山高中校長 教團：希望是玩真的

前中油董事長也是南台科大前校長的戴謙，5日將擔任台南市崑山高中榮譽董事長並代理校長，消息一傳出，震驚教育界，但教育界人士...

啟英高中網路短劇 藝人、帥哥美女教官吸睛

桃園市中壢區啟英高中與DNC娛樂公司產學合作，拍攝教學製作網路劇「教官怎麼辦！」，請來終極一班中飾演「金寶三」的張皓明、...

為工地鐵皮穿新衣 北市忠義國小師生全校總動員

受捷運共構工程影響，不少家長憂心孩子學習受噪音干擾，台北市忠義國小去年小一新生僅有7人，全校共79名學生，成為北市市區最...

韓國瑜表彰青年創意人才 承諾青創路上不讓他們孤單

高雄中正高工學生洪宇珊，國二時家裡失火，這項陰影促她積極研究 防火建材，結果發現牡蠣殼竟能有效降低火災，相關發明也勇奪金...

國際化看得見！ 立委視察高雄雙語教育

高雄市鹽埕區忠孝國小是雙語特色學校，全校13個班，每周有一堂中師與外師協同教學的英文課，深受學生喜愛。立法院教育文化委員...

讓原民學生難忘的畢業 部落獵人帶領溪邊捕魚、採藥草

桃園市霞雲國小為延襲泰雅部落傳統，特別設計走野徑體驗、用竹子陷阱、認識藥草自製香皂等闖關活動，讓畢業生留下難忘校園回憶。...

台南國小中面積最大的小學如森林 家長喜歡建商也愛

學東國小是原台南市國小中面積最大的學校，校內有個獨一無二的小森林，學校四周樹木群繞，成為名符其實的森林小學。也因為環境優...

雲林義峰高中適性揚才、成就每一個孩子 打造教育桃花源

雲林縣林內鄉義峰高中創校逾二十年，創辦人張天來事業有成，偏鄉創校造福學子，經歷任校長擘劃經營與全體同仁努力，適性揚才，獲得家長與學生的認同與肯定。

國立永靖高工邱泰沅好勵志 拚得金手獎當3弟妹的模範

彰化縣永靖高工學生邱泰沅體恤祖父母隔代教養的辛勞，主動承擔輔導3名弟弟和妹妹的課業，並以身作則用功求學，他得到全國高級中...

熱門新聞

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

境外生7月無望來台 行政院決議暫不開放

嘉義縣山區某小學校長評鑑不及格退場 校長不服申復

仍不開放境外生來台就學？行政院：昨並無做成結論

「冷氣給學生用」偏鄉校長感動網友 3天募滿所需資源

疫情影響夜市 嘉義國中生調查商家七成贊成發振興券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。