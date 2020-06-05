校內畢業旅行、拍貼 疫情打造創新畢業季

各大學陸續舉行畢業典禮，今年受新冠肺炎疫情影響，部分學校限制實體會場入場人數，也取消畢業旅行等活動。有大學發起校內的畢業旅行、打卡牆等無須群聚的活動，讓畢業生回憶不打折。

中央大學表示，今年採創新多元形式舉辦畢業典禮，除6日的戶外畢業典禮外，還規畫一系列旅遊行程，讓畢業生不用出國、出門，就能安心在校園進行「一起在中大畢業旅行」。

中央大學校長周景揚表示，校內學務處課外組的創意發想，讓畢業生可以安心在校園中盡情畢業旅行，留下青春最美好的印記。活動透過八個旅行地點的精心設計，讓畢業生可以拍照留念、欣賞美景、祈願祝福卡。設在太極銅雕草坪的「I Love NCU」裝置藝術最受畢業生喜愛，是拍照打卡焦點。

中大表示，畢業活動也設網頁專區，學生可寫電子賀卡，把畢業祝福送到對方手上，也可以把祝福懸掛在舊圖走廊間，成為中大另一風景。

中大應屆畢業生葉奕嫺說，大四期間，同學們因修課、實習的不同，或者忙著升學或就業，很難聚集在一起，透過此次「一起在中大畢業旅行」的設計，正好可揪同學一起拍照，彼此連結情感，留下大學時代最珍貴的回憶。

台灣師範大學表示，今年畢業典禮會場有人數控管，不過校方在場外加設很多活動，如藝術裝置、拍大頭貼機器、扭蛋遊戲等，裡外會場都想讓畢業生留下回憶。

台灣大學表示，今年畢業季設有拍照活動，在總圖書館進行「Post it！美好時光便利貼」活動，以便利貼藝術進行布置，邀學生在便利貼上留言，紀念校園美好時光。