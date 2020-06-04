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為工地鐵皮穿新衣　北市忠義國小師生全校總動員

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全校70多名學生戴上自製報紙帽，為避免衣服沾上油漆，還有學生大熱天下穿起雨衣、舊衣，教師分下塑膠碗當作調色盤，倒入不同色彩的防水漆、發下水彩筆。記者趙宥寧／攝影
全校70多名學生戴上自製報紙帽，為避免衣服沾上油漆，還有學生大熱天下穿起雨衣、舊衣，教師分下塑膠碗當作調色盤，倒入不同色彩的防水漆、發下水彩筆。記者趙宥寧／攝影

受捷運共構工程影響，不少家長憂心孩子學習受噪音干擾，台北市忠義國小去年小一新生僅有7人，全校共79名學生，成為北市市區最迷你小學校。近來配合工程安全，校園搭起綠色鐵皮圍籬，站在運動場中央，視覺變得壓迫，師生發揮創造力，拿起油漆刷化身小小藝術家，為冰冷圍籬增添溫度。

今日下午，全校70多名學生戴上自製報紙帽，為避免衣服沾上油漆，還有學生大熱天下穿起雨衣、舊衣，教師分下塑膠碗當作調色盤，倒入不同色彩的防水漆、發下水彩筆，讓學生在鐵皮圍籬上揮灑創意，還有學生寫下「到此一遊」，押上日期留下姓名，笑著跟在場媒體自我介紹。

忠義國小校長黃志勇表示，工程去年底開工，招生狀況確實受工程影響，但學校不斷推陳出新，也在中繼校舍內加強隔音設備，這兩個月搭起工地圍籬，希望學生畢業前，透過「彩繪」留下美好回憶，新建工程預計111年完工，屆時將有新校舍，將融入雙語教學，各年級再加開一班，預計招收300人。

黃志勇說，校園共有三面圍籬，這兩周先完成校內彩繪，主題又分為天空、森林與海洋，未來也會再加工停車場、校園外圍。

二年級學生卓翔沾著黃色顏料，為綠鐵皮畫上一艘潛水艇，五年級學生郭俞廷、陳綵璿是學校柔道隊，特別選定教師畫好的柔道圖樣，在空缺處著上黑色、白色道服色彩，受訪時表示，覺得畫鐵皮圍籬很新鮮。

師生發揮創造力，拿起油漆刷化身小小藝術家，為冰冷圍籬增添溫度。記者趙宥寧／攝影
師生發揮創造力，拿起油漆刷化身小小藝術家，為冰冷圍籬增添溫度。記者趙宥寧／攝影
近來配合工程安全，校園搭起綠色鐵皮圍籬，站在運動場中央，視覺變得壓迫。記者趙宥寧／攝影
近來配合工程安全，校園搭起綠色鐵皮圍籬，站在運動場中央，視覺變得壓迫。記者趙宥寧／攝影

北市 柔道

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