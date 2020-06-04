韓國瑜表彰青年創意人才 承諾青創路上不讓他們孤單

高雄中正高工學生洪宇珊，國二時家裡失火，這項陰影促她積極研究 防火建材，結果發現牡蠣殼竟能有效降低火災，相關發明也勇奪金牌。高雄市像她具有發明頭腦的學生不在少數，109年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽中即表現優秀，有18件作品拿下前三 名，高雄市長韓國今早接見這群優秀學子，鼓勵他們勇往直前，市府也會全力挹注，讓他們在創業的路上不孤單。

高雄市有10所高中職、66名學生在全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽中拿下好成績，其中有6項作品勇奪第一，今天獲市長韓國瑜公開表揚。

其中中正高工洪宇珊等5名學生以「利用牡蠣殼製作HDF纖維板之防焰性能研究」，獲專題組土木與建築群第1名，他們發現牡蠣殼燃燒產生的二氧化碳能隔絕火焰、延緩火勢，製成防火建材能爭取黃金逃生時間。另中山工商林冠毅等學生把木虌果天然酵母應用在麵包上，獲專題組餐旅群第一名。

韓國瑜看見青年學子創意無窮，好奇地不斷詢問學生們如何迸發靈感，他更感性地告訴在場學生，很多青年才子有非常多的創意，也許有的如幻夢泡影，有的則能透過實踐變成實體，但就是缺乏一個推進的力量，以致最終讓創意無疾而終。