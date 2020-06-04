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讓原民學生難忘的畢業 部落獵人帶領溪邊捕魚、採藥草
桃園市霞雲國小為延襲泰雅部落傳統，特別設計走野徑體驗、用竹子陷阱、認識藥草自製香皂等闖關活動，讓畢業生留下難忘校園回憶。畢業生表示，其他原民學校多數選擇登山等，能在畢業前夕探索自己的部落，是個相當特別的經驗。
霞雲國小位於復興區霞雲部落，部落生態資源豐富，校方在課程上規畫「傳泰雅、尋祖靈、繞竹樂、創泰雅」4個主軸，以民族教育做為校園特色。不僅課程緊扣原民傳統文化，還與部落耆老合作，進行跨年級、跨領域，發展系列在地課程，讓學生從小接觸原民的文化和智慧。
霞雲國小輔導主任周樹仁表示，前幾年辦理高峰體驗，今年由於疫情影響改為探索部落，他說，學校在彈性課程有認製藥草，教導學生哪些可以用來煮菜、哪些能用來做成藥皂，另外還有製作陷阱的課程，讓學生們學習老一輩的智慧。目前活動皆在準備中，將於6月23日舉行成果展。
周樹仁指出，這次為畢業生規畫的闖關活動，由部落的獵人，畢業生Takun的爸爸擔任嚮導，循溪流路線認識山林野菜和溪流知識，透過採集泰雅植物、運用傳統漁獵方式獲取食材，最後將野菜、現捕的魚做成泰雅族風味餐，完成一天的山林生態畢業闖關。
談及這次畢業活改為探索自己的部落，六年級畢業生施愷奕表示，平常不會跟爸爸及爺爺去打獵，但在學校有教怎麼利用自然生態環境，如竹子做陷阱，這次剛好可以用來實驗，非常期待；六年級畢業生徐芷柔說，過去老師有指導不少有益的草類，讓她相當期待製作藥皂的活動，她直呼「你吃過車前草捲著鹹豬肉嗎？這樣超好吃」。
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