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最有人情味迷你聯運會 澎望安5校79人齊競賽

中央社 / 澎湖縣4日電

澎湖望安離島偏鄉5所國中小暨社聯合運動會，今天在將澳國中舉行，5校的學生總數只有79人，堪稱是國內最富有人情味的迷你運動會，達到校際運動競技與聯誼，精彩有趣。

澎湖望安離島偏鄉5所國中小暨社區聯合運動會，今年輪由將澳國中主辦，包括望安國中和望安、將軍和花嶼等3所國小，5校包括教職員、幼兒園與國中小共有151人，其中學生有79人參加，最偏遠的花嶼也有7人，其餘4校都是在20人以下，參加各社區民眾組隊與來賓比學生還多，都是車船輾轉前往將澳國中參加學校年度的重要賽事。

望安將澳國中校長許淑娟表示，望安5校聯合運動會，今年以「望華澳視、八罩領航」為主題，感謝前澎湖工策會總幹事洪疇雲及黃彥士2名志工還義務製作大型海報看板，樹立在島上格外吸睛，除了田徑賽外，各校還都有舞蹈、扯鈴、吉他等表演，5校國中小與幼兒園的混合編組接力，是運動會中最為特別有趣。

澎湖望安鄉，屬二級離島，過去由八處島嶼所組成，故有八罩島之稱，早年各島嶼都設有學校，因人口外流，其中西吉島還在67年遷村，目前望安鄉所轄有2所國中和3所國小，5所國中小暨社區聯合運動會，原本在今年4月舉行，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情而延至今天舉行，全鄉5所國中小共計有79人參與。

澎湖 幼兒園 偏鄉

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