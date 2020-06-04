快訊

直播／今天「嘉玲」也有來！新冠肺炎連53天無本土 428人解隔離

華航又被誤認中國的！ 交通部：最快9月有台灣意象塗裝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國立永靖高工邱泰沅好勵志 拚得金手獎當3弟妹的模範

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立永靖高工室內空間設計科學生邱泰沅（左）得到全國工科競賽空設職種金手獎，許明愷得到應用設計職種優勝。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工室內空間設計科學生邱泰沅（左）得到全國工科競賽空設職種金手獎，許明愷得到應用設計職種優勝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖高工學生邱泰沅體恤祖父母隔代教養的辛勞，主動承擔輔導3名弟弟和妹妹的課業，並以身作則用功求學，他得到全國高級中等學校工業類科技藝競賽室內空間設計科職種金手獎，得獎作品今天起放在永靖公學校展示。

永靖高工連續3年借用永靖公學校舉辦室內空間設計科學生作品成果展，今年主題「好事好室」，高一學生使用色鉛筆創作，高二學生手做木櫃，高三應屆畢業生的創作技巧較純熟，分別以「歡營」、「J－O－Y」、「永續」、「台灣話」為表現主題。永靖高工同時為全國工科技藝競賽得獎學生舉辦作品展，分享喜悅。

邱泰沅升學國中的那年，父母離家，他和3名弟弟和妹妹由祖父母隔代教養，祖父本來做「黑手」，年紀大了退休，祖母是家庭主婦，一家六口生計捉襟見肘，邱泰沅奮發上進，下課時間在學校員生社工讀，志願吃苦當競賽選手，作為弟弟和妹妹的榜樣，也希望日後成為優秀室內設計師改善家境。

邱泰沅說，讀國中時看日本電視節目「全能住宅改造王」，很喜歡室內設計師把雜亂狹小房子改造成收納功能好又舒適的住家，因此選擇室設科，跟著教師鄧世宏學習，在全國工科技藝競賽設計主題便當店，他參考日本案例，融合和風元素，設計木造風便當店，得到第三名和金手獎。

他的同學許明愷參加全國工科技藝競賽應用設計，以療育系的杯墊座得到優勝。許明愷說，上班族壓力大，喝不完的水倒入療育杯墊座貯水瓶，轉化為補充盆栽的用水。

室設科二年級學生鄭勤平、吳畯弦得到2019台灣國際創新發明暨設計競賽銅牌，學生林俊甫獲2019神話．童話香港台灣學生繪畫比賽佳作，學生林家綺得到2019新潮客第一屆桃園客家時尚設計獎第三名，作品也在永靖公學校展至6月11日。

校長許榮添表示，永工室設系展出學生作品成果，也展覽協助永靖國中技藝班教學的國中生作品，讓各界看見農業鄉工科學子的優秀表現，永工感謝鄉公所年年出借古蹟當展館，古蹟與室設作品互相映襯，洋溢人文氣息，為學生作品加分。

國立永靖高工室設科學生（左起）吳畯弦、鄭勤平、林俊甫參加校外競賽得獎。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工室設科學生（左起）吳畯弦、鄭勤平、林俊甫參加校外競賽得獎。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工室內空間設計科學生邱泰沅得到全國工科競賽空設職種金手獎的作品「便當店」。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工室內空間設計科學生邱泰沅得到全國工科競賽空設職種金手獎的作品「便當店」。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工一連三年在彰化縣古蹟永靖公學校舉辦室內空間設計科學生作品成果展。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工一連三年在彰化縣古蹟永靖公學校舉辦室內空間設計科學生作品成果展。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工學生許家綺設計的客家花布衣得到２０１９新潮客第一屆桃園客家時尚設計獎第三名。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工學生許家綺設計的客家花布衣得到２０１９新潮客第一屆桃園客家時尚設計獎第三名。記者簡慧珍／攝影

隔代教養

延伸閱讀

技藝競賽頒獎 清一色男學生天下機械職群她獲獎成亮點

新北技藝競賽頒獎 240名師生隔空跟AR侯友宜擊掌

專業工作者的鋼鐵夥伴 室內設計師Ray & Ford Ranger職人型

台中便當店冷凍倉庫傳火警 食物備料付之一炬

相關新聞

嘉義縣山區某小學校長評鑑不及格退場 校長不服申復

嘉義縣山區某國小男校長遭人投訴檢舉，上下班不正常，縣府教育處評鑑小組最近到學校實地訪視，校長對提問部分問題一問三不知，結...

雲林義峰高中 中台灣運動國手搖籃、造福偏鄉學子、適性揚才

雲林縣林內鄉義峰高中創校逾二十年，創辦人張天來事業有成，偏鄉創校造福學子，經歷任校長擘劃經營與全體同仁努力，適性揚才，獲得家長與學生的認同與肯定。

國立永靖高工邱泰沅好勵志 拚得金手獎當3弟妹的模範

彰化縣永靖高工學生邱泰沅體恤祖父母隔代教養的辛勞，主動承擔輔導3名弟弟和妹妹的課業，並以身作則用功求學，他得到全國高級中...

疫情影響夜市 嘉義國中生調查商家七成贊成發振興券

嘉義市嘉義國中學生日前與指導老師蕭奕鈞一起設計問卷，到文化路夜市實地訪查，訪問路人與店家，研究疫情影響下，嘉義市文化路夜...

技藝競賽頒獎 清一色男學生天下機械職群她獲獎成亮點

基隆市政府今天下午舉行國中技藝競賽頒獎典禮，市長林右昌表揚122位獲獎學生，獲獎學生可在技優甄審、實用技能學程等入學管道...

畢業32年回母校家齊高中策展 當年導師一個驚喜逼哭她

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷受到母校家齊高中校長張國津邀請，將會員年度作品展移師到家齊藝廊展出，今天下午舉行開幕典禮，黃蜀婷邀請...

會考結束還有段考 公館國中祭出獎品激勵穩定學習

新冠肺炎疫情影響，今年國中教育會考調整範圍，5月16、17日會考結束後，苗栗縣公館國中9年級昨天、今天還有第3次段考，家...

高雄中山工商 數位教學獲肯定評鑑獲最高等第「優等」

教育部學校評鑑成績出爐，高雄市中山工商全部評鑑項目及專業群科，全數獲最高優等成績。校長林昭億表示，這項五年為一期程的評鑑，該校再度獲最高評等，該校近年來在行政e化、教學數位化、產學合作、特色課程、環保節能、品德教育等，均有優異表現，獲評鑑委員一致肯定

會考生活英語／【校園篇】 英文片語

★ 單字 1. experience [ɪkˋspɪrɪəns] n. 經驗（國中基本1200字） 2. advice [ədˋvaɪs] n. 建議；忠告（國中挑戰800字）

竹市國中疑發生性侵事件 教育部：將派員督導

國民黨立委鄭正鈐今天表示，新竹市某國中棒球隊爆發集體性侵事件，受害學生被多名學長猥褻、強迫性行為近半年；對此，教育部國教...

國中棒球隊爆集體性侵 民團：結合威權管理文化

新竹某國中傳集體性侵事件，性別、教育團體指出，過去就曾有特教學校爆出集體性侵案，校園、機構性侵案發生成因複雜，往往結合權...

高雄加昌國小水環境巡守隊 小兵立大功

高雄市加昌國小水環境巡守隊是高雄市首支學校型水環境巡守隊，成軍16年，持續守護高雄市後勁溪，展現守護環境的關懷與熱情。經...

熱門新聞

泰晤士報2020亞洲大學排行 北京清華第1台大第21

5年前2少年溺水亡 導師擅帶學生戶外教學害1女學生落水

申請入學5選4有校系只採國文 每年近萬高職生報考學測

統測人數銳減萬人 私校剉咧等

境外生7月無望來台 行政院決議暫不開放

台北啟明學校大學榜單破紀錄 他視力僅0.02拚上政大、台大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。