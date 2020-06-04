國立永靖高工邱泰沅好勵志 拚得金手獎當3弟妹的模範

彰化縣永靖高工學生邱泰沅體恤祖父母隔代教養的辛勞，主動承擔輔導3名弟弟和妹妹的課業，並以身作則用功求學，他得到全國高級中等學校工業類科技藝競賽室內空間設計科職種金手獎，得獎作品今天起放在永靖公學校展示。

永靖高工連續3年借用永靖公學校舉辦室內空間設計科學生作品成果展，今年主題「好事好室」，高一學生使用色鉛筆創作，高二學生手做木櫃，高三應屆畢業生的創作技巧較純熟，分別以「歡營」、「J－O－Y」、「永續」、「台灣話」為表現主題。永靖高工同時為全國工科技藝競賽得獎學生舉辦作品展，分享喜悅。

邱泰沅升學國中的那年，父母離家，他和3名弟弟和妹妹由祖父母隔代教養，祖父本來做「黑手」，年紀大了退休，祖母是家庭主婦，一家六口生計捉襟見肘，邱泰沅奮發上進，下課時間在學校員生社工讀，志願吃苦當競賽選手，作為弟弟和妹妹的榜樣，也希望日後成為優秀室內設計師改善家境。

邱泰沅說，讀國中時看日本電視節目「全能住宅改造王」，很喜歡室內設計師把雜亂狹小房子改造成收納功能好又舒適的住家，因此選擇室設科，跟著教師鄧世宏學習，在全國工科技藝競賽設計主題便當店，他參考日本案例，融合和風元素，設計木造風便當店，得到第三名和金手獎。

他的同學許明愷參加全國工科技藝競賽應用設計，以療育系的杯墊座得到優勝。許明愷說，上班族壓力大，喝不完的水倒入療育杯墊座貯水瓶，轉化為補充盆栽的用水。

室設科二年級學生鄭勤平、吳畯弦得到2019台灣國際創新發明暨設計競賽銅牌，學生林俊甫獲2019神話．童話香港台灣學生繪畫比賽佳作，學生林家綺得到2019新潮客第一屆桃園客家時尚設計獎第三名，作品也在永靖公學校展至6月11日。