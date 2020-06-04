雲林義峰高中 中台灣運動國手搖籃、造福偏鄉學子、適性揚才

雲林縣林內鄉義峰高中創校逾二十年，創辦人張天來事業有成，偏鄉創校造福學子，經歷任校長擘劃經營與全體同仁努力，適性揚才，獲得家長與學生的認同與肯定。

義峰學子首重品德，近12公頃校地中，以儒家教化為本，建置歷史廊道見賢思齊，遍植5000餘株樹木，蔚然成林；設有餐飲管理科、觀光事業科、電子商務科、時尚造型科、多媒體動畫科、餐飲技術科與進修部，提供學子多元學習場域。

108學年度全國高中職技藝競賽中，義峰高中時尚造型科林思瑾同學拿下金手獎，也是家事類（美顏彩妝組）唯一支金手、吳嘉展同學同時在美髮組中獲得優勝獎。

學校積極培育學生參與專業競賽、著重基礎技能培養，設有中餐、烘焙、中麵及電腦等國家技能檢定證照考場，學生證照通過率達9成以上，幾乎人人都擁有多項證照；乙級證照考取人數年年創新高，今年百花齊放，有電子商務科「電腦軟體應用」、多媒體動畫科「印前製程－圖文組版」、時尚造型科「男子理髮」等多位學生考取乙級證照。

義峰高中積極栽培各項體育人才，依學生興趣與專長成立各項運動團隊，木球、棒球、排球、籃球、跆拳道、漆彈、空氣槍射擊、及拳擊等獲獎無數，並爭取多項國家殊榮。

義峰高中2020亞洲盃木球錦標賽國家代表隊。圖／義峰高中提供

義峰高中技藝競賽獲獎無數。圖／義峰高中提供

義峰高中亞馬遜河道-輕艇活動。圖／義峰高中提供

義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供

義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供

義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供

義峰高中校長張菁惠（中）率排球隊與香港大學球隊進行交流。圖／義峰高中提供

義峰高中校長張菁惠（中）率排球隊與香港大學球隊進行交流。圖／義峰高中提供