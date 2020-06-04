快訊

直播／今天「嘉玲」也有來！新冠肺炎連53天無本土 428人解隔離

華航又被誤認中國的！ 交通部：最快9月有台灣意象塗裝

雲林義峰高中 中台灣運動國手搖籃、造福偏鄉學子、適性揚才

聯合新聞網 / 文／陳雅玲
義峰高中師生情誼融洽。圖／義峰高中提供
義峰高中師生情誼融洽。圖／義峰高中提供

雲林縣林內鄉義峰高中創校逾二十年，創辦人張天來事業有成，偏鄉創校造福學子，經歷任校長擘劃經營與全體同仁努力，適性揚才，獲得家長與學生的認同與肯定。

義峰學子首重品德，近12公頃校地中，以儒家教化為本，建置歷史廊道見賢思齊，遍植5000餘株樹木，蔚然成林；設有餐飲管理科、觀光事業科、電子商務科、時尚造型科、多媒體動畫科、餐飲技術科與進修部，提供學子多元學習場域。

108學年度全國高中職技藝競賽中，義峰高中時尚造型科林思瑾同學拿下金手獎，也是家事類（美顏彩妝組）唯一支金手、吳嘉展同學同時在美髮組中獲得優勝獎。

學校積極培育學生參與專業競賽、著重基礎技能培養，設有中餐、烘焙、中麵及電腦等國家技能檢定證照考場，學生證照通過率達9成以上，幾乎人人都擁有多項證照；乙級證照考取人數年年創新高，今年百花齊放，有電子商務科「電腦軟體應用」、多媒體動畫科「印前製程－圖文組版」、時尚造型科「男子理髮」等多位學生考取乙級證照。

義峰高中積極栽培各項體育人才，依學生興趣與專長成立各項運動團隊，木球、棒球、排球、籃球、跆拳道、漆彈、空氣槍射擊、及拳擊等獲獎無數，並爭取多項國家殊榮。

義峰高中2020亞洲盃木球錦標賽國家代表隊。圖／義峰高中提供
義峰高中2020亞洲盃木球錦標賽國家代表隊。圖／義峰高中提供

義峰高中技藝競賽獲獎無數。圖／義峰高中提供
義峰高中技藝競賽獲獎無數。圖／義峰高中提供

義峰高中亞馬遜河道-輕艇活動。圖／義峰高中提供
義峰高中亞馬遜河道-輕艇活動。圖／義峰高中提供

義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供
義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供

義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供
義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供

義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供
義峰高中典雅美麗的校園。圖／義峰高中提供

義峰高中校長張菁惠（中）率排球隊與香港大學球隊進行交流。圖／義峰高中提供
義峰高中校長張菁惠（中）率排球隊與香港大學球隊進行交流。圖／義峰高中提供

義峰高中校長張菁惠（中）率排球隊與香港大學球隊進行交流。圖／義峰高中提供
義峰高中校長張菁惠（中）率排球隊與香港大學球隊進行交流。圖／義峰高中提供

義峰高中校長張菁惠（中）率排球隊與香港大學球隊進行交流。圖／義峰高中提供
義峰高中校長張菁惠（中）率排球隊與香港大學球隊進行交流。圖／義峰高中提供

動畫 排球 偏鄉 體育

相關新聞

嘉義縣山區某小學校長評鑑不及格退場 校長不服申復

嘉義縣山區某國小男校長遭人投訴檢舉，上下班不正常，縣府教育處評鑑小組最近到學校實地訪視，校長對提問部分問題一問三不知，結...

雲林義峰高中 中台灣運動國手搖籃、造福偏鄉學子、適性揚才

雲林縣林內鄉義峰高中創校逾二十年，創辦人張天來事業有成，偏鄉創校造福學子，經歷任校長擘劃經營與全體同仁努力，適性揚才，獲得家長與學生的認同與肯定。

國立永靖高工邱泰沅好勵志 拚得金手獎當3弟妹的模範

彰化縣永靖高工學生邱泰沅體恤祖父母隔代教養的辛勞，主動承擔輔導3名弟弟和妹妹的課業，並以身作則用功求學，他得到全國高級中...

疫情影響夜市 嘉義國中生調查商家七成贊成發振興券

嘉義市嘉義國中學生日前與指導老師蕭奕鈞一起設計問卷，到文化路夜市實地訪查，訪問路人與店家，研究疫情影響下，嘉義市文化路夜...

技藝競賽頒獎 清一色男學生天下機械職群她獲獎成亮點

基隆市政府今天下午舉行國中技藝競賽頒獎典禮，市長林右昌表揚122位獲獎學生，獲獎學生可在技優甄審、實用技能學程等入學管道...

畢業32年回母校家齊高中策展 當年導師一個驚喜逼哭她

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷受到母校家齊高中校長張國津邀請，將會員年度作品展移師到家齊藝廊展出，今天下午舉行開幕典禮，黃蜀婷邀請...

會考結束還有段考 公館國中祭出獎品激勵穩定學習

新冠肺炎疫情影響，今年國中教育會考調整範圍，5月16、17日會考結束後，苗栗縣公館國中9年級昨天、今天還有第3次段考，家...

高雄中山工商 數位教學獲肯定評鑑獲最高等第「優等」

教育部學校評鑑成績出爐，高雄市中山工商全部評鑑項目及專業群科，全數獲最高優等成績。校長林昭億表示，這項五年為一期程的評鑑，該校再度獲最高評等，該校近年來在行政e化、教學數位化、產學合作、特色課程、環保節能、品德教育等，均有優異表現，獲評鑑委員一致肯定

會考生活英語／【校園篇】 英文片語

★ 單字 1. experience [ɪkˋspɪrɪəns] n. 經驗（國中基本1200字） 2. advice [ədˋvaɪs] n. 建議；忠告（國中挑戰800字）

竹市國中疑發生性侵事件 教育部：將派員督導

國民黨立委鄭正鈐今天表示，新竹市某國中棒球隊爆發集體性侵事件，受害學生被多名學長猥褻、強迫性行為近半年；對此，教育部國教...

國中棒球隊爆集體性侵 民團：結合威權管理文化

新竹某國中傳集體性侵事件，性別、教育團體指出，過去就曾有特教學校爆出集體性侵案，校園、機構性侵案發生成因複雜，往往結合權...

高雄加昌國小水環境巡守隊 小兵立大功

高雄市加昌國小水環境巡守隊是高雄市首支學校型水環境巡守隊，成軍16年，持續守護高雄市後勁溪，展現守護環境的關懷與熱情。經...

熱門新聞

泰晤士報2020亞洲大學排行 北京清華第1台大第21

5年前2少年溺水亡 導師擅帶學生戶外教學害1女學生落水

申請入學5選4有校系只採國文 每年近萬高職生報考學測

統測人數銳減萬人 私校剉咧等

境外生7月無望來台 行政院決議暫不開放

台北啟明學校大學榜單破紀錄 他視力僅0.02拚上政大、台大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。