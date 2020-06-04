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疫情影響夜市 嘉義國中生調查商家七成贊成發振興券

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市嘉義國中學生日前設計問卷，到文化路夜市實地訪查，疫情期間店家所受影響。圖／嘉義國中提供
嘉義市嘉義國中學生日前設計問卷，到文化路夜市實地訪查，疫情期間店家所受影響。圖／嘉義國中提供

嘉義市嘉義國中學生，日前到嘉義市府與市府市場管理科長王惠娟專訪。圖／嘉義國中提供
嘉義市嘉義國中學生，日前到嘉義市府與市府市場管理科長王惠娟專訪。圖／嘉義國中提供

嘉義市嘉義國中學生日前與指導老師蕭奕鈞一起設計問卷，到文化路夜市實地訪查，訪問路人與店家，研究疫情影響下，嘉義市文化路夜市受到衝擊有多嚴重，其中超過7成店家都認為發消費券或振興券最好。這項調查獲得今年嘉義市在地文化主題研究的第1名。

嘉義國中學生劉方立、邱詩涵、沈詩媛、陳秀鋒、蔡昀臻，本次研究題目為「新冠肺炎之下的文化路夜市」，學生分工在文化路拜訪近100家店家與攤商，收集資料與研究結果都顯示，文化路夜市人潮銳減，一般民眾有44.7%表示，已減少到文化路的次數，完全不去的有35.8%。

還有店家直言，遊客較之前減少9成，文化路交通管制時店員比路人還多，生意大受打擊；超過9成店家與攤商都表示營收銳減，希望政府多幫忙、多補助，72.4%商家認為發消費券或振興卷最好。但超過6成受訪者，不清楚政府補助與振興方案，師生也到嘉義市政府詢問官方意見。

市府市場管理科長王惠娟受訪時，說明嘉義市防疫措施，包括每日動員2至3人到文化路夜市監控人潮、避免群聚，輔導店家與攤商做好防疫工作；市府也視疫情發展配合中央政策加碼，發放消費券或振興卷前置作業，也默默完成，會加強宣導相關政策。

學生邱詩涵說，訪查過文化路夜市才體會，商家疫情期間生意下滑很多，但政府資源有限，沒辦法對所有店家大力幫助，民眾應學習將資源留給真正需要的人。學生劉方立也說，透過研究學到如何與陌生人交談、互動，之後與科長訪談就沒那麼緊張。

嘉義市嘉義國中學生日前設計問卷，到文化路夜市實地訪查，疫情期間店家所受影響。圖／嘉義國中提供
嘉義市嘉義國中學生日前設計問卷，到文化路夜市實地訪查，疫情期間店家所受影響。圖／嘉義國中提供

嘉義市嘉義國中學生日前設計問卷，到文化路夜市實地訪查，疫情期間店家所受影響。圖／嘉義國中提供
嘉義市嘉義國中學生日前設計問卷，到文化路夜市實地訪查，疫情期間店家所受影響。圖／嘉義國中提供

嘉義市嘉義國中學生日前設計問卷，到文化路夜市實地訪查，疫情期間店家所受影響。圖／嘉義國中提供
嘉義市嘉義國中學生日前設計問卷，到文化路夜市實地訪查，疫情期間店家所受影響。圖／嘉義國中提供

嘉義 夜市 疫情

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