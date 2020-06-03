技藝競賽頒獎 清一色男學生天下機械職群她獲獎成亮點

基隆市政府今天下午舉行國中技藝競賽頒獎典禮，市長林右昌表揚122位獲獎學生，獲獎學生可在技優甄審、實用技能學程等入學管道，取得相關積分或優先分發的機會，在自己有興趣的領域中努力，走出自己的一片天。今年獲獎學生中，機械職群第二名安樂高中國中部郭千慈，站在得獎學生中格外亮眼，因為歷年機械職群競賽獲獎學生幾乎清一色都是男生，她一個女生從劃線、鑽孔、鋸切到最後的銼削，都不輸男學生。

競賽分為11職群14個主題進行，總計461人報名，有122名學生獲獎，其中武崙國中共有21名學生獲獎，為本屆最大贏家，百福國中則以16人居次。

在土木與建築職群，武崙國中徐浩軒獲第一名，楊庭瑋第三名，2人參加全國技能競賽青少年組漆作職類競賽，也分別獲得第三名、第二名的好成績，這是基隆市首度有國中生於全國性技能競賽中獲得肯定。

徐浩軒平時課業表現不盡理想，但在家人與師長鼓勵之下，參加技藝教育課程磨練技藝，讓他找到了自信；楊庭瑋家境清寒，獲得全國競賽亞軍，印證技職也有一片天。

今年獲獎學生中，機械職群第二名安樂高中國中部郭千慈，站在得獎學生中格外亮眼，歷年機械職群競賽獲獎學生幾乎清一色都是男生，郭千慈說，當初也是抱著好奇心想嘗試沒接觸過的課程，才選擇機械職群，第一次練習的時候也覺得很困難，但經過技藝班老師指導後才逐漸有自信心，從劃線、鑽孔、鋸切到最後的銼削，都不輸男學生，她希望未來職業可以從事與機械相關的工作。

市長林右昌期勉學生在自己有興趣的領域中努力，走出自己的一片天，現在升學管道多元，很多職系探索都要動腦又動手，才能應付時代的挑戰，希望學生們都在自己最有志趣的領域中繼續努力。