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技藝競賽頒獎 清一色男學生天下機械職群她獲獎成亮點

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天下午舉行國中技藝競賽頒獎典禮，市長林右昌表揚122位獲獎學生，獲獎學生可在技優甄審、實用技能學程等入學管道，取得相關積分或優先分發的機會，在自己有興趣的領域中努力，走出自己的一片天。今年獲獎學生中，機械職群第二名安樂高中國中部郭千慈，站在得獎學生中格外亮眼，因為歷年機械職群競賽獲獎學生幾乎清一色都是男生，她一個女生從劃線、鑽孔、鋸切到最後的銼削，都不輸男學生。

競賽分為11職群14個主題進行，總計461人報名，有122名學生獲獎，其中武崙國中共有21名學生獲獎，為本屆最大贏家，百福國中則以16人居次。

在土木與建築職群，武崙國中徐浩軒獲第一名，楊庭瑋第三名，2人參加全國技能競賽青少年組漆作職類競賽，也分別獲得第三名、第二名的好成績，這是基隆市首度有國中生於全國性技能競賽中獲得肯定。

徐浩軒平時課業表現不盡理想，但在家人與師長鼓勵之下，參加技藝教育課程磨練技藝，讓他找到了自信；楊庭瑋家境清寒，獲得全國競賽亞軍，印證技職也有一片天。

今年獲獎學生中，機械職群第二名安樂高中國中部郭千慈，站在得獎學生中格外亮眼，歷年機械職群競賽獲獎學生幾乎清一色都是男生，郭千慈說，當初也是抱著好奇心想嘗試沒接觸過的課程，才選擇機械職群，第一次練習的時候也覺得很困難，但經過技藝班老師指導後才逐漸有自信心，從劃線、鑽孔、鋸切到最後的銼削，都不輸男學生，她希望未來職業可以從事與機械相關的工作。

市長林右昌期勉學生在自己有興趣的領域中努力，走出自己的一片天，現在升學管道多元，很多職系探索都要動腦又動手，才能應付時代的挑戰，希望學生們都在自己最有志趣的領域中繼續努力。

教育處表示，職業不分性別，每個學生能依照專長選擇自己心目中理想的就學進路，獲獎是對學生及教師的肯定，但競賽成績並非技職教育最終目的，能夠讓參與技藝教育的同學們在初階技職試探教育中重新燃起學習的成就感與自信心，才是技藝教育的根本初衷。

基隆市政府今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮。圖／基隆市政府提供
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基隆 林右昌

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