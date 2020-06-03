影／宜大校史最年長畢業生 91歲「阿公」圓了求學夢

國立宜蘭大學舉行畢業典禮，出現校史以來最年長的畢業生，是一位出生於民國19年、現年91歲的張焰灶；被同學與老師稱為「阿公」的他孜孜不倦、努力向學，今獲頒「敬業樂群獎」，台上從校長吳柏青手中接下獎牌時，會場響起如雷掌聲。

張焰灶的住家就在學校附近，他說，「離學校這麼近，不來讀書可惜了」，每天騎著機車到學校，幾乎從未缺課，不但騎機車的平衡感沒有問題，跟著20幾歲的同學做起核心肌群等體能訓練，一樣身手矯健。

張焰灶以前曾念過日治小學的，身為家中長子，因父親身體不好，只能放棄學業提早幫忙賺錢，但對於沒有辦法繼續求學，內心一直有遺憾；直到80幾歲後才重拾課本，完成早年未實踐的夢想。

校長吳柏青表示，張焰灶是宜大校史以來，最高齡的畢業生，其實張同學在84歲時，先是畢業於宜大高職進修學校（補校），完成高職學歷；接著在4年內三度報考進修學士班獨招，努力不懈，終於錄取休閒產業與健康促進學系，鼓勵大家以張同學為榜樣，生命沒有最好只有更好，「畢業，不是學習的結束，而是人生的啟航」。

家人很支持張焰灶繼續念書，做這件事讓他覺得快樂，不無聊，他也不想麻煩別人，一直都是自己騎機車上學，風雨無阻。他說，同學們都會打電腦寫報告，他不會電腦，只能用手寫，如果不會的地方就請教老師與同學。

導師林學宜說，班上很多學生是高中職畢業來念的20幾歲小毛頭，同學們稱呼張焰灶「阿公」，連教授也跟著這麼叫；「阿公」精神求學旺盛，熱心班務，與同學相處融洽，除了切磋學業，也教導年輕同儕人生經驗，很難得的一位長輩。