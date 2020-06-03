高雄中山工商 數位教學獲肯定評鑑獲最高等第「優等」

教育部學校評鑑成績出爐，高雄市中山工商全部評鑑項目及專業群科，全數獲最高優等成績。校長林昭億表示，這項五年為一期程的評鑑，該校再度獲最高評等，該校近年來在行政e化、教學數位化、產學合作、特色課程、環保節能、品德教育等，均有優異表現，獲評鑑委員一致肯定。

林昭億指出，學校評鑑約五年實地到校訪視，針對過去三個學年度辦學成果檢核，這次校務及專業群科電子、資訊、汽車、機電、美容、幼兒保育、餐飲管理、觀光事業、應用外語（英、日）、商業經營、資料處理科等，全部獲評為最高標的優等、總成績優等，依教育部評鑑辦法連續二期取得優等，得申請免受評鑑一次，師生均感振奮與榮耀。

中山工商學生獲109年度全國專題及創意製作競賽商管群專題組小論文第二名。記者徐如宜／攝影

面對少子化增加辦學環境困難，中山工商堅持教育理念辦學，營造良好校園文化，凝聚師生共識，整體財務體質健全，行政運作推動平穩，校內典章制度完備，教師工作表現積極，學生表現國內外均備受高度肯定，贏得國際交流參訪。

林昭億表示，這次評鑑特別重視新課綱規劃，該校三年前即為學子建構學生圖像、整體軟硬體設備盤整規劃、師資能力盤點精進、課程創新研發，並自103學年度起申辦特色招生，為新課綱特色課程預作準備。

他強調，為提升學生競爭力與多元學習，校方加強外語文能力，協助教師籌組20個專業學習社群，成立174個學生社團及各項運動團隊，透過校內外展演及競賽，培育學生專業技能與興趣，同時重視學生品德教育，落實全人教育，教學成效有目共睹，贏得訪評委員一致青睞。

中山工商應用日語科及應用英語科，包辦109年度全國專題及創意製作競賽外語群專題組前三名。記者徐如宜／攝影

中山工商師生參加109年度全國專題及創意製作競賽，8組入圍決賽，全數獲獎，獲得2金牌、2銀牌、2銅牌和2佳作。外語群包辦專題組前三名；餐旅群以「培養木虌果天然酵母應用在麵包之研究」，蟬聯三連霸。