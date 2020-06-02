山佳國小100歲了！ 學子快閃火車站舞獅高歌

新北市樹林區山佳國小今年100歲了！隨著疫情趨緩，校方將於6月12日舉行百年校慶活動，今特別安排舞龍、舞獅隊及原住民合唱團學生，至到山佳火車站進行「快閃」活動，吸引了大批民眾圍觀，提前為校慶暖身。

山佳國小校長許仁利指出，為了慶祝百周年校慶並兼顧防疫工作，將原本的全校踩街活動改為火車站快閃，在學區內宣傳百年校慶訊息。學生今上午8時許到達山佳火車站後，於站前廣場進行快閃表演，預告6月12日的校慶大會。

許仁利表示，快閃活動特別安排了舞龍舞獅獻瑞表演，成員都是六年級學生，藉此一展身手，呈現平時苦練成果，此外還有綠繡眼合唱團的演出，校內原住民孩子大聲高歌，展現自我長才，短短幾分鐘的表演，也吸引了大批民眾圍觀。