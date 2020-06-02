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桃園青年局展演廳變身雲社慶直播棚 學生辦社團展

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
青年局直播攝影棚滿足學生社團防疫期間不能辦成果展的遺憾。圖／桃園市政府青年事務局提供
青年局直播攝影棚滿足學生社團防疫期間不能辦成果展的遺憾。圖／桃園市政府青年事務局提供

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但是許多大型群聚活動還是被迫取消，後防疫時期青年們依舊要把握青春展現自我。桃園市政府青年事務局運用網路技術，連日在「雲社慶」舉辦線上雲端成果發表會，為校園社團提供「活力紓困」。

最近一場「雲社慶」活動為上個月31日，當天有吉他社的樂團彈唱，手語社的手語歌舞、調酒社的花式調酒、動漫社表演及童軍社蛇舞技藝及光棍特技等共計13組社團輪番演出，青年局顏蔚慈局長前來探班，與社團青年交流甘苦談，並且為年輕學子們加油打氣，很驚喜他們的表現。

「雲社慶」線上雲端成果發表會是由青年局今年3月首創的「社辦（校園社團專案辦公室）」執行，社辦秉持「了解青年、力挺青年」的初衷，在發現社團青年遭遇的困境之後，深入關懷並積極處理，青年局更是第一時間擬定解決方案，在「不群聚、保持社交距離」的防疫規範下，規畫創意線上展演方式。

青年局顏蔚慈局長表示，防疫期間，許多活動停止辦理，青年局規畫一系列線上活動，除了為青年解悶，更期待幫助學生社團在防疫期間遭遇停擺的困境，青年局以新媒體及數位轉型技術輔導，與學生攜手找出屬於新的可能性，走出與學長學姊不同的社團經驗。

「雲社慶」活動報名5月4日在青年局官方IG社群網路開跑，隨即有許多學生社團熱情參與，社團青年為求登上青年局雲社慶舞台，透過影片先行展現自我，網路拉讚博好評，為了讓社團青春不留遺憾，學生社團更是利用課餘時間加緊練習，社辦更於活動前至排練現場直擊，揮灑熱情與活力積極排練，用意都是希望能在雲社慶舞台上，不留遺憾地展現自我。

壽山高中ACOLALA康輔社楊潔樺同學表示，防疫期間社團活動被迫停擺，下課後生活好像沒有重心，也很害怕我們變成歷年來唯一沒有辦成發的一屆，還好雲社慶給了我們發揮的舞台，社團也有個共同努力的目標。

青年局將展演廳華麗變身為巨大直播棚，透過專業的燈光音響、現場四機攝影機多角度捕捉演出細節、副控台轉播調度及數位後製等設備，期待能給予參與表演的社團青年們如同巨星般的華麗演出舞台，也能讓線上觀看者不用出門就能感受到滿滿的青春活力與熱情，看見桃園青年們的無限創意。

雲社慶表演社團名單有壽山高中-ACOLALA康輔社、北科附工擎天嶺童軍團、中壢高商二次元研究社、平鎮高中御林康輔社、

內壢高中旮鎷童軍社、平鎮高中悠弦吉他社時翼聯盟-夜歸樂團、

清華高中創意傳統調酒社、新興高中愛弦吉他社、中壢高商星辰手語社、鎮高中熱舞社、楊梅高中心弦吉他社、中大壢中熱舞社。

直播攝影棚可以讓青年社團盡情表現才華。圖／桃園市政府青年事務局提供
直播攝影棚可以讓青年社團盡情表現才華。圖／桃園市政府青年事務局提供
直播攝影棚有一流的控制設備。圖／桃園市政府青年事務局提供
直播攝影棚有一流的控制設備。圖／桃園市政府青年事務局提供
桃園市青年局演藝廳改為大型直播攝影棚，讓校園社團能在網路直播成果發表。圖／桃園市政府青年事務局提供
桃園市青年局演藝廳改為大型直播攝影棚，讓校園社團能在網路直播成果發表。圖／桃園市政府青年事務局提供
青年局長顏蔚慈帶飲料探班，和青年人交流使用直播攝影棚心得。圖／桃園市政府青年事務局提供
青年局長顏蔚慈帶飲料探班，和青年人交流使用直播攝影棚心得。圖／桃園市政府青年事務局提供

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