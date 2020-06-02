台灣地表最高畢典 上林國小攻玉山頂峰

新冠肺炎疫情趨緩，畢業典禮、畢業旅行解禁，新北市雙溪區上林國小也舉辦了一場特別的玉山畢業典禮，今上午全校5名六年級畢業生攻上玉山頂峰，迎著初昇朝陽，在海拔3952公尺的壯闊美景前，領取人生的第一張畢業證書。

上林國小全校僅26人，今年共5名畢業生，在校長和老師、家長帶領下，昨日從塔塔加登山口出發，跋涉一整天到排雲山莊過夜，今清晨3點不到又摸黑出門，頂著強風走了2個多小時，攀上懸崖陡坡，好不容易在天亮前登上玉山主峰。

校長乃瑞春指出，103年起首度舉辦玉山攻頂畢業典禮，今年是第4次，由於耗費體力甚鉅，畢業生多年前就開始每天跑操場、鍛練體力，每學期路跑6公里，行前更特別到合歡山完成登高練習及測試高山反應，務求做好萬全準備。

今日出之際，5名畢業生站在台灣屋脊玉山主峰上，迎著初昇的朝陽，在海拔3952公尺的壯闊美景前，領取人生的第一張畢業證書。此時一旁不認識的山友也加入祝賀行列，場面熱血又溫馨。

畢業生惇弘說，雖然很緊張，擔心走不動，第二天凌晨還差點起不來，但沒想到可以登上台灣的最高峰領到畢業證書，非常有成就感；秉綸和辰羲則表示，一路上認識了許多台灣特有種植物，欣賞高山美景，特別有價值；立晴和欣宜也說，非常開心能克服困難登上玉山，以後能更勇敢面對挑戰。

乃瑞春表示，攻完頂峰後，畢業考完還會舉辦單車環島，為期9天時間，帶領學生深入認識台灣，並透過一系列別開生面的畢業活動，訓練學生體力跟心智，留下一輩子的回憶，成為最好的畢業禮物。