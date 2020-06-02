影／苗栗文狀元考生「以讀攻毒」 不因疫情影響文思

苗栗縣獨創的中小學生閱讀寫作特色活動「文狀元」選拔競賽上午頒獎，今年受新冠肺炎疫情影響，將往年上千人集體應試的型態改為「線上抽題」，考生在自己學校應考，在各校「以讀攻毒」的努力下，學子依然展現豐沛文思，展現成果。

今年獲文狀元榮銜的4名學生，分別是分別是山佳國小五年級萬芳羽、客庄國小六年級陳俞樺、興華高中國中部七年級林鈺晟及君毅高中國中部八年級林語柔；其中八年級組狀元林語柔的作品，敘述因參與桌球競賽挫敗，心情不佳，導致父女關係緊張，然後冰釋的過程，文字造就溫馨氛圍，細膩感人；獲得榜眼佳績的公館國中七年級視障生詹嘉育左眼僅剩0.3視力，但喜歡閱讀的他以「心有多大，世界就有多遼闊」為題，道出他與眾不同的成長經歷，也展現他勇敢敞開心房，樂於學習的精神。

苗栗縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳上午在縣立圖書館主持文狀元頒獎典禮，獲獎學生由校長、主任或指導老師陪同領獎，分享榮耀。

徐耀昌強調，文狀元寫作競賽至今已連續辦理8年，感謝各校校長、主任、教師與學生的投入參與，未來縣府將持續推動文狀元選拔競賽，期盼提升國中小各校的閱讀風氣，且進一步帶著每個孩子達到「以文會友．書海狀元」境地，培塑人文情懷和多元競爭力。

今年因防疫關係，考生首度未集中應試，林語柔說，以前她參加文狀元競賽，在集體應考的大試場裡，看到其他考生陸續完稿，反而情緒會受到影響，今年在自己學校應試，因人數少，比較能靜下心來抒發文思，她學習寫作的過程中，感謝家人和師長、同學的鼓勵和支持，讓她能獲得文狀元榮銜，未來會持續在寫作、閱讀上努力求進步。