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文昌國小師生發揮創意 「藝綺繪趣」聯展今開幕

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣新港文昌國小日前於奉天宮凌霄寶殿2樓舉辦師生聯展「藝綺繪趣」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港文昌國小日前於奉天宮凌霄寶殿2樓舉辦師生聯展「藝綺繪趣」。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣新港奉天宮與文昌國小合辦的文昌國小師生聯展「藝綺繪趣」今天上午於奉天宮凌霄寶殿2樓舉辦開幕儀式，文昌國小校長賴英杰表示，本次聯展共展出42幅作品、不限主題，歡迎民眾前往欣賞學生天馬行空的想像力。

賴英杰表示，參展學生在各項美術比賽都有非常傑出的成績，多人在世界兒童畫展嘉義縣複賽中榮獲特優，其中學生劉耿霖的作品「看我的厲害」也獲得嘉義縣美展出賽中年級繪畫類第一名，作品中以水彩呈現2個人洗機車的景象，1人拿著水槍、旁邊還有1隻狗全身濕透，極具畫面感。

學生林瀅榛的作品「國際蝴蝶展」發揮創意，將蝴蝶展及蘭花展結合，並以壓克力片製成立體蝴蝶，蝴蝶翅膀則使用麥克筆畫出五彩繽紛的色彩，林瀅榛表示，一開始原打算直接畫成平面的蝴蝶，後來經老師建議，製成立體蝴蝶，花了近1周的中午思考翅膀花樣。

新港奉天宮董事長何達煌表示，新港鄉人文薈萃、文風鼎盛，充滿藝術與人文氣息，藝術教育在新港鄉各學校深耕發展，適逢開台媽祖來台400年，特邀藝術教育推動卓越的文昌國小師生參展。

何達煌表示，奉天宮與鄉內國中小達成共識，未來將輪流於奉天宮進行藝文成果展，讓各界人士參拜媽祖時，也能參觀新港孩子的藝術創作，沉浸在充滿藝術氣息氛圍中。

嘉義縣新港文昌國小學生林瀅榛（右）向校長賴英杰（左）介紹作品「國際蝴蝶展」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港文昌國小學生林瀅榛（右）向校長賴英杰（左）介紹作品「國際蝴蝶展」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港文昌國小學生劉耿霖的作品「看我的厲害」極具畫面感，清楚表現洗車景象。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港文昌國小學生劉耿霖的作品「看我的厲害」極具畫面感，清楚表現洗車景象。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港文昌國小日前於奉天宮凌霄寶殿2樓舉辦師生聯展「藝綺繪趣」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港文昌國小日前於奉天宮凌霄寶殿2樓舉辦師生聯展「藝綺繪趣」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港文昌國小日前舉辦師生聯展「藝綺繪趣」，新港鄉長林茂盛（第二排，左五）、文昌國小校長賴英杰（第二排，左四）、新港奉天宮董事長何達煌（第二排，左六）等人前往參觀。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港文昌國小日前舉辦師生聯展「藝綺繪趣」，新港鄉長林茂盛（第二排，左五）、文昌國小校長賴英杰（第二排，左四）、新港奉天宮董事長何達煌（第二排，左六）等人前往參觀。記者陳玫伶／攝影

奉天宮 嘉義 媽祖

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