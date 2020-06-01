1萬個瓶蓋貼出「愛你」 二林工商畢業生創意獻母校

台灣人每年丟棄超過45億支寶特瓶，大多數是瓶裝水，塑膠廢棄物產量驚人，已成環境隱憂，國立二林工商裝潢技術科學生在校內資源回收場，半年內蒐集1萬多個寶特瓶蓋，黏出「2020我愛二林」圍牆裝置藝術，令路人眼睛為之一亮。

二林工商裝潢技術科應屆畢業班學生利雙誼、陳翌蓉及林羿呈組成畢業專題團隊，希望結合環保議題和校園美化，用最便宜方式創造不一樣的價值。隊長利雙誼說，發想期間被老師指導和糾正圖案複雜、設計不理想，最後定稿是以2020的諧音，用簡單線條及瓶蓋色彩構圖表現作品。

時間恰逢2020年，讀音近似二林愛你為創作發想，拼貼出專屬的校園招牌。

「進到學校回收場，才知道味道『多麼特殊』，才知道我們製造多少了垃圾。」利雙誼說，經過計算，專題創作需要一萬多個瓶蓋黏貼，他和隊員收集各種顏色瓶蓋，收集後經過沖洗、分色才能使用，途中遇到很多困難，包括瓶蓋顏色不夠多、有蟑螂螞蟻、線條校準，上架前總需要很多耐心和毅力，才能呈現漂亮作品。

建築科技暨裝潢技術科主任黃晨琬表示，過去三年，學生學習課程包含創意發想及色彩計畫，這幅瓶蓋拼貼圖案，可說是學生淋漓盡致的發揮。