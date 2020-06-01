影／陳時中到弘文中學看香草園 師生尖叫喊部長辛苦了

台中弘文中學要捐出辦香草「疫」賣助防疫活動，衛福部長陳時中今天現身，造成尖叫轟動，學生製作的香草餅乾、香草精油及香草消毒酒精防疫產品，本來要捐出義賣所得共20萬0520元，國家衛生研究院反回贈給學校。

弘文中學表示，全校師生為表達對中央流行疫情指揮中心及防疫的醫護人員崇高的敬意，配合學校的香草花園，花園裡擁有種類超過137多種香草品種，全台高校首創，更是校園品種最多的香草花園，結合生物及家政科課程，利用學校盛產的香草烘焙製作香草餅乾、精油、消毒酒精等產品，由學生會及香草天空服務志工學生共同發起香草「疫」賣茶會，全校師生義賣所得共20萬0520元。全數捐助「國家衛生研究院」，為研發疫苗貢獻一己之力。

「國家衛生研究院」收到弘文中學20萬0520元防疫捐款後，覺得學校更需要這筆捐款，因此「國家衛生研究院」將這筆捐款回贈給學校，捐款能夠挹注在學校的人才培訓及設備添購會更有意義，學校將這筆回贈的捐款，購置旋轉蒸發器及真空烤箱設備，增加了香草生活課程所需的教學設備，更充實學生自主學習的優質環境，讓捐款發揮最大的效益。當梁院長知道兩項設備所需經費約23萬餘元，怕影響經費來源再捐贈5萬元。

香草「疫」賣茶會活動的過程，學校曾寫信寄給陳時中部長分享，表達願做防疫國家隊的後盾，並且為台灣防疫盡一份心力，學生寫給陳時中部長的一封信，他用最短的時間回覆學生，更表達非常願意到弘文中學向全向師生致謝並參觀香草園與師生互動，讓全校師生感受到部長最大的鼓勵及肯定。

陳時中今天上午到學校後，參觀香草花園再由志工學生向部長介紹各類香草種植情形及課程內容後，他向師生致詞感謝弘文師生之用心，全國上下一心守護家園值得敬佩，學校也利用生活科技課程雷射雕刻作一面壓克力「總柴」，全體師生致贈陳部長，壓克力上面刻著「這一場仗，我們打贏了，感謝您」，並由學生代表致贈此次義賣之香草手工餅乾、消毒洗手液、等紀念品給陳時中。