台大校園今解封 畢業典禮每生可帶2親友入場

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大校園6月起解封，6月6日的畢業典禮也放寬入場標準，每名畢業生最多可帶兩名家人入場。本報資料照片
台大校園6月起解封，6月6日的畢業典禮也放寬入場標準，每名畢業生最多可帶兩名家人入場。本報資料照片

新冠肺炎疫情趨緩，台灣大學日前宣布今天起解除校總區校園入口管制，6日的畢業典禮也放寬入場標準，每名畢業生最多可帶兩名家人入會場。不過台大表示，世界各國疫情仍緊張，呼籲校內教職員工生暫停暑期出國規畫，維護台灣得來不易的防疫成果。

台大今年5月中旬在官方臉書粉絲專頁發文表示，根據5月13日中央流行疫情指揮中心規定，各單位只要依循「防疫新生活運動」指引並確實執行，大型活動就不受室內100人、室外500人限制。校園6月1日起擴大放寬防疫措施，解除校總區校園入口管制。不過各館舍的管制仍維持現狀，之後再視疫情調整。

台大表示，校內100人以上課程、會議及社團活動也可以實體方式進行。6日的畢業典禮，博士班畢業生均可申請參加，學士及碩士畢業生，則由各系所開放5％畢業生額度申請參加。每個畢業生至多可帶兩名家人進入畢業典禮會場。

按衛福部公告的防疫新生活運動指引，民眾應保持社交距離，室內為1.5公尺，室外1公尺。若無法維持社交距離，應戴口罩並採實名制及量測體溫，確實執行人流管制及環境清消。

疫情 社交距離 台大

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