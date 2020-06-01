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史上首次會考補考落幕 6月5日公布成績
史上首次的國中會考補考昨天落幕，七人缺考，共二五七名考生應試，考生主要多在中國大陸考場，另有一名國內解除居家檢疫的考生，成績預計六月五日公布。補考生參加高中免試入學等管道，將採外加名額，不影響一般生權益。
台師大心測中心分析，今年會考補考配合新課綱上路，命題朝向素養導向，取材著重考生日常生活經驗的結合。例如國文科取用旅遊通票、申請入學表單；英語科則出現學生請假、音樂專輯曲目介紹等素材；數學科取用買飲料、減重計畫、身型滿意度調查等素材。
社會科取材街上的商店招牌、台灣的離島觀光手冊、選舉投票年齡門檻議題也入題；自然科出現全球暖化、氣象報導、救護車等素材。
會考補考寫作測驗則以「為這些人規劃一個網路節目」為題，與正式會考「我想開一家這樣的店」相映成趣，兩主題都要求學生提出創意點子及商業理念。
題本給了三個範例供參，例如為失眠的人設計「助眠節目」直播數羊，或以對嘴方式主演「經典國台語老歌的ＭＶ」，還有「魔術教學節目」透過表演拉近人際交流等。台師大心測中心分析，引導學生由閱聽受眾的角色，轉換為更積極的內容產出者，貼近網路世代的生活經驗。
教育部國教署說，因新冠肺炎疫情關係，今年試務人員無法前往中國大陸考場工作，再加上國內有考生因疫情影響需要居家檢疫，因此規畫補考，各科缺考人數均為七人，應試秩序良好。
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