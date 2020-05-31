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陳姓特教師介聘花蓮引反彈 縣府支持反對調任

中央社 / 花蓮縣31日電

高雄市正興國小特教班陳姓教師107年10月遭到多名家長投訴「不適任」，這學期介聘到花蓮縣玉里國小，引發家長和學校抗議；花蓮縣政府今天發聲明表示，支持玉里國小反對陳師調任花蓮。

這名陳姓教師遭人本教育基金會公布過去不適任言行，包括罵學生笨、白癡，上課滑手機、向家長推銷昂貴的聰明果汁、體育課放影片取代上課，甚至有特教生在她面前連人帶椅倒在地上、或被關在廁所玩屎尿，她都不為所動。

人本教育基金會會同玉里鎮長蔡秋龍、玉里國小家長會長及家長等預計明天上午召開記者會，要求縣府「拒絕高雄不適任 陳姓教師縣外介聘到玉里國小，捍衛特教生受教權益」。

花蓮縣教育處今天表示，介聘結果已於109年5月26日公告，來自高雄市的陳姓特殊教育教師調入花蓮縣玉里國小。經查陳姓教師於高雄任教期間發生數起對特教學生嚴重體罰事件，玉里國小家長、師生知悉後十分憂心，校園一片譁然，花蓮縣政府特此聲明立場，支持玉里國小反對陳師調任花蓮。

花蓮縣政府教育處長李裕仁指出，將全力協助玉里國小進行後續介聘處理相關作業，請陳師原服務學校對未盡不適任教師處理情形提出說明，並請玉里國小召開教師評審委員會後，向教育部召開的縣外介聘委員會提案不同意陳師調入花蓮縣。

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