從中屯划至員貝嶼 馬公高中挑戰獨木舟跨島航行

澎湖馬公高級中學近40名師生，利用週休假日，在攝氏31度的高溫下，以獨木舟從白沙鄉中屯跨島划行到員貝島，歷時近2小時完成，象徵海洋子民挑戰海洋決心。

馬公高中海洋文化白沙中屯至員貝跨島探索，全程約4公里，且參加的近40名師生並不是搭乘交通船或遊艇往返，而是以獨木舟方式挑戰，包括馬公高中校長丁志昱和前校長黃肇國與國家教育研究院都派員參與。

馬公高中獨木舟跨島挑戰昨天在老師與教練陪同下，配合潮汐，從澎湖內海的中屯海域下水，划向北方的員貝島，今天再從員貝划回白沙中屯海域，以2天1夜跨島航行，完成白沙中屯至草嶼無人島和員貝島的澎湖內海挑戰。

去年8月甫接任馬公高中校長的丁志昱，是生平首次在澎湖嘗試獨木舟跨島挑戰，他坦言新鮮又好奇，但在團隊合作下能順利完成，對師生是學程中的一項難得體驗，也留下難忘的回憶。

丁志昱進一步指出，馬公高中課程主軸配合海洋文化發展，獨木舟跨島露營等探索活動就是其中之一，讓學生了解這塊土地和海洋的歷史，建立學子勇氣與自信，另觀光和商業經營科，也都安排解說導覽等成果發表。