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桃園永福國小領角鴞現身 最多一天見6隻師生驚喜

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
師生拍下領角鴞可愛模樣。圖／桃園市立永福國小提供
師生拍下領角鴞可愛模樣。圖／桃園市立永福國小提供

桃園市永福國小在大溪山林旁鳥種豐富，5月底開始一直到9月校園南洋杉等喬木幾乎天天都可以看見貓頭鷹（領角鴞）的蹤影，師生5月最多一次算出6隻。

領角鴞雖然不在校園築巢卻喜歡到教室外的喬木一站就好幾個小時，彷彿上課的「學生」，學校準備好望遠鏡，讓老師和學生可以利用下課時間仔細觀察。永福國小粉絲團也以貓頭鷹為特色圖騰，希望喚起大家一起守護生態，貓頭鷹彷彿成了嬌客，現在連假日都有讓遊客專程來賞鳥

「1隻、2隻...」、「很像一家人」，永福國小每年級各一個班，連同幼兒園全校有69位學生，是小而美的學校。最近下課時間最熱門的話題不是滑手機或電動，而是大家帶著學校準備好的望遠鏡欣賞貓頭鷹，數數看今天來了幾隻下課，樓上的教室走廊視角廣，可以清楚看見比教室還高的南洋杉「藏」了幾隻貓頭鷹。

校長丁伯強表示，最近每天最少有一隻貓頭鷹來學校，最多的時候有6隻，老師和學生說看起來像一家人，都是領角鴞不怕人，靜靜地站在樹枝，沒有獵食行為，有時候閉著眼睛，有時候張大眼圓圓的很可愛，學生們看了很開心，住在學校對面的學生說家附近也看得到貓頭鷹，但是到目前為止校園似乎沒看見貓頭鷹的窩，應該是蓋在學校旁邊的樹林。

丁伯強說，永福國小好幾年前每逢5月底就開始出現貓頭鷹的蹤跡，也有樹雀甚至國寶台灣藍雀，也一陣子校園樹上還看得見藍雀築巢，後來可因為消息傳開假日來賞鳥的人多打擾藍雀棲息和活動，現在已經沒有藍雀的鳥巢。現在是貓頭鷹在學校的活動期，假日不少遊客來學校問「貓頭鷹在哪裡？」學校歡迎賞鳥，但是目前還是防疫重點期間校園不開放，大家只能在外圍旁碰運氣。

台灣國家公園官網資料指出，領角鴞屬於中小型貓頭鷹，眼睛為橙紅色，體長約19至25公分，通體灰褐色，密布淡褐斑紋，有一對豎立如耳朵的角羽，和不甚明顯之黑色蟲蠹斑，是夜行性猛禽，白天停棲於樹葉繁密的樹叢內休息，入夜後才出來活動，春夏季節的晚上，可常聽其在樹上發出單調 「不……」的鳴叫聲，冬季則較少鳴叫；領角鴞棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，是臺灣海拔分布最低，且生活環境最接近人類的鴟鴞科鳥類，是典型的鄉土鳥種。

貓頭鷹剛現身永福國小第一天，正好其他學校學生來訪，大家很驚奇不到10公尺的距離就可以看見貓頭鷹，不管整理羽毛、張大眼、閉目養神、200多度轉頭都很可愛。

學校準備好望遠鏡，讓學生利用仔細觀察貓頭鷹。圖／桃園市立永福國小提供
學校準備好望遠鏡，讓學生利用仔細觀察貓頭鷹。圖／桃園市立永福國小提供
南洋杉有時候會出現兩隻以上的貓頭鷹，最多被記錄6隻。圖／桃園市立永福國小提供
南洋杉有時候會出現兩隻以上的貓頭鷹，最多被記錄6隻。圖／桃園市立永福國小提供
永福國小粉絲團官網的圖案用貓頭鷹。圖／桃園市立永福國小提供
永福國小粉絲團官網的圖案用貓頭鷹。圖／桃園市立永福國小提供

貓頭鷹 賞鳥 幼兒園
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