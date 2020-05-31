「規劃一個網路節目」 會考補考寫作測驗題目出爐了

109年國中教育會考補考今天結束，因應新冠肺炎疫情，有台灣1位、及中國大陸292位，共293位考生參加。台師大心測中心今天也公布會考補考最後一科「寫作測驗」的題目，為「規劃一個網路節目」；與正式會考寫作測驗題目「我想開一家這樣的店」相映成趣。

今年國中會考於5月16日至17日舉行，但因應疫情，國內有一位考生在會考期間遇居家檢疫，改與中國大陸考場292考生共同參加5月30日至31日舉行的國中會考補考，後續將以外加名額方式錄取。

今年正式國中會考的最後一科寫作測驗，題目為「我想開一家這樣的店」，受到外界好評，考生也多認為題目好發揮、貼近生活。會考補考寫作測驗則以「規劃一個網路節目」為題，一是經營實體店，二是做線上節目，兩主題皆著重呈現學生的創意及理念。

根據會考補考寫作測驗題本，題幹敘述：「社會上聚集了各式各樣的人，他們有不同的年齡、不同的工 作、不同的喜好、不同的需求......如果有機會，讓你規劃一個網路節目，你會想選擇什麼樣的觀眾？為什麼想為他們規劃節目？內容又是什麼？」題幹請考生以「為這些人規劃一個網路節目」為題，寫下想法。

題本也提供三個範例，供學生參考，例如為失眠的人設計「助眠節目」直播數羊，或是以對嘴方式主演「經典國臺語老歌的MV」，還有「魔術教學節目」透過表演拉近人際交流等。

台師大心測中心也分析，寫作測驗以「規劃一個網路節目」為命題構想，引導學生由閱聽受眾的角色，轉換為更積極的內容產出者，既貼近網路世代的生活經驗，也期盼藉其所熟悉的網路媒介作為載體，與社會脈動形成連結。

台師大心測中心也說，考生可寫作的面向相當寬廣，不同類型學生在本題都有自由發揮的空間，不論敘事、描寫、說明、議論在此題中皆可開展。