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疫情趨緩 彰化馬拉松季評估今年是否照常舉辦

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港文開國小迎接百年校慶盛典，規劃一系列校慶活動。記者林敬家／攝影
鹿港文開國小迎接百年校慶盛典，規劃一系列校慶活動。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，原本喊卡的賽事活動逐漸恢復，彰化縣鹿港文開國小百年校慶今天舉辦「親子健康路跑」，850名學生家長開跑，彰化縣政府連續幾年也都在下半年舉辦「馬拉松季」，串聯多個鄉鎮市路跑活動聯合行銷，今年是否像往年一樣舉辦仍未定案，但要求主辦單位務必提出防疫計畫。

鹿港文開國小迎接百年校慶盛典，規劃系列校慶活動，學校及二鹿慢跑協會今天舉辦「親子健康路跑」，全程5公里，活動入口處設紅外線熱像儀，監測參加人員體溫，體溫異常者再以額溫槍認體溫，發燒者不能參加活動，暖身做操時也保持社交安全距離。

彰化縣長王惠美今天到場鳴槍，為參賽者加油打氣，她說，文開國小原訂4月校慶，因疫情影響延到現在舉辦，也啟動防疫新生活，活動逐步解封，仍要依循中央疫情指揮中心指引辦理，在相關疫苗或藥物尚未核准上市前，還是要保持安全社交距離、勤洗手、戴口罩。

彰化縣政府連續幾年都舉辦「馬拉松季」，去年串連 7 場馬拉松賽事聯合推廣，彰化縣政府教育處長陳逸玲說，賽事是由各鄉鎮市當地協會單位主辦，目前先由他們開會自行評估今年是否照常舉辦，整體場次縮減與否以及舉辦規模可能有所調整，但仍未定案。

二鹿慢跑協會連續多年舉辦鹿港馬拉松，理事長陳信仲說，原定今年11月15日舉辦賽事，現在疫情趨緩仍在評估是否續辦，主要考量病毒瞬息萬變，難保疫情大反撲，加上上半年許多賽事延到下半年，壓縮原定下半年賽事的參與人數，報名狀況恐怕不如預期。

鹿港文開國小今天迎接百年校慶盛典，舉辦5公里親子路跑。記者林敬家／攝影
鹿港文開國小今天迎接百年校慶盛典，舉辦5公里親子路跑。記者林敬家／攝影
疫情趨緩，鹿港文開國小今天舉辦5公里親子路跑。記者林敬家／攝影
疫情趨緩，鹿港文開國小今天舉辦5公里親子路跑。記者林敬家／攝影

疫情 馬拉松
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