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高市圖首屆「好繪芽獎」 媒合得獎繪本與出版商展能量

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖舉辦「好繪芽獎」出版媒合會，吸引全台具指標性的出版業者共襄盛舉，一起扶植繪本創作。圖／高市圖提供
高市圖舉辦「好繪芽獎」出版媒合會，吸引全台具指標性的出版業者共襄盛舉，一起扶植繪本創作。圖／高市圖提供

高雄市立圖書館創辦「好繪芽獎」繪本獎助計畫，第一波海選徵件選出3名得獎者，獎金20萬元；第二波加碼引薦作品進入出版機制，及10萬元購書補助，培養成為繪本作家。高市圖為「好繪芽獎」舉行出版媒合會，吸引全台具指標性的出版業者共襄盛舉，一起扶植繪本創作。

參與「好繪芽獎」出版媒合會的出版社包括：親子天下、玉山社、遠流、愛智圖書、巴巴文化、台灣東方的代表，聆聽3位得獎者分享創作概念。好手獎張秀毓秀出《好想和爺爺一起玩泥土》版畫的印製歷程；新銳獎黃薏文逗趣描述創作《動物園好可怕！》發想；新銳獎張筱琦則搭配《反正都可以到嘛！》作品，帶來一段富有個人魅力的說故事時光。

高市圖表示，館方細心規畫媒合條件，出版社須提供出版計畫書，由得獎者決定合作對象，高市圖保障得獎3件作品有出版機會，也保障合作出版社享10萬購書補助及各式推廣活動的協助。

台中小大繪本館長譚淑娟表示，「好繪芽獎」是台灣難得的繪本獎項，透過媒合出版社讓專業的編輯協助創作者順利接軌市場、延續創作能量，更藉出版社的通路與推廣提升作品能見度，非常羨慕高雄有如此有熱情與專業的圖書館。

高市圖館長潘政儀希望能夠為首屆「好繪芽獎」作品覓得良緣，他表示，開始籌畫「好繪芽獎」計畫時，繪本界都在觀望，高市圖從牙牙學語到起步而行，同仁花了很多心力去蒐集聆聽產官學界專業人士建議，同時也從總館兒童繪本中心16萬冊藏書的借閱率分析，審慎評估後決定開啟公共圖書館扶植繪本作家的長程計畫。

高市圖舉辦「好繪芽獎」出版媒合會，吸引全台具指標性的出版業者共襄盛舉，一起扶植繪本創作。圖／高市圖提供
高市圖舉辦「好繪芽獎」出版媒合會，吸引全台具指標性的出版業者共襄盛舉，一起扶植繪本創作。圖／高市圖提供

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