全國教學卓越金銀獎校長獲師鐸獎 南市杏壇添喜氣

台南市師鐸獎評選結果出爐，共有24人獲選，其中新泰國小校長賴昭貴、西門實小校長呂翠鈴，以及老師周柏廷、蔡幸君、陳春蓮、、黃麗芬、沈佳霓、丁媖雯，獲推薦參加教育部師鐸獎選拔。

新泰國小校長賴昭貴積極推動特色學校計畫，透過社區營造，打造特色課程，帶領教學團隊榮獲教育部教學卓越獎銀質獎，也獲得教育部校長領導卓越獎。另推動環教議題，建立永續低碳校園，獲教育部等各大相關獎項，除積極經營校務，也不斷進修專業知能，分享教育經驗擴展成效。

西門實小校長呂翠鈴帶領同仁透過跨領域社群的運作，應用科技、關懷社會、鄉土，結合海洋、環教及英語自編教材，提升素養導向教學課程設計能力，其中沉浸式英語教育方案榮獲教育部教學卓越金質獎，將百年老校成功翻轉成為亮眼的雙語實驗教育學校。