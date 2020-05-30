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全國教學卓越金銀獎校長獲師鐸獎 南市杏壇添喜氣
台南市師鐸獎評選結果出爐，共有24人獲選，其中新泰國小校長賴昭貴、西門實小校長呂翠鈴，以及老師周柏廷、蔡幸君、陳春蓮、、黃麗芬、沈佳霓、丁媖雯，獲推薦參加教育部師鐸獎選拔。
新泰國小校長賴昭貴積極推動特色學校計畫，透過社區營造，打造特色課程，帶領教學團隊榮獲教育部教學卓越獎銀質獎，也獲得教育部校長領導卓越獎。另推動環教議題，建立永續低碳校園，獲教育部等各大相關獎項，除積極經營校務，也不斷進修專業知能，分享教育經驗擴展成效。
西門實小校長呂翠鈴帶領同仁透過跨領域社群的運作，應用科技、關懷社會、鄉土，結合海洋、環教及英語自編教材，提升素養導向教學課程設計能力，其中沉浸式英語教育方案榮獲教育部教學卓越金質獎，將百年老校成功翻轉成為亮眼的雙語實驗教育學校。
台南市師鐸獎名單如下：校園長有新泰國小賴昭貴、西門實小呂翠鈴、麻豆幼兒園呂崟園長；教師有崇明國中周柏廷、下營國中黃佩玲、新市國中張瑛宜、安平國中陳玫珺；大橋國中蔡幸君、土城高中汪雪憬、佳里國中吳寶香教師、佳里國小陳春蓮、開元國小陳艷如、官田國小楊鎮鴻、深坑國小張雅師、永康區勝利國小吳宜蓁、海佃國小沈佳霓、崑山國小蔡淑敏、大光國小汪明怡、和順國小謝佩靜、新進國小黃郁君、忠義國小黃麗芬；東光國小附幼丁媖雯、喜樹國小附幼李婉瑜、永康區復興國小附幼陳文薏。
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