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教室不一樣 竹市3校推主題教學

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹報導
新竹國小校園食物森林DIY課程，在校園打造食物森林，讓學生很有成就感。 圖／新竹市政府提供
新竹國小校園食物森林DIY課程，在校園打造食物森林，讓學生很有成就感。 圖／新竹市政府提供

新竹市政府與遠見．天下文化教育基金會合作「教室應該不一樣」主題式教學，在新竹、茄苳國小及光武國中分別以校園食物森林DIY、校園有藝思及看，聲音在跳舞主題課程，打破學科藩籬、擺脫上課堂數限制，以特定主題串連不同領域的學習，市長林智堅說，期盼各校課程發展打造獨特品牌，讓校園成為知識遊樂地。

市府教育處指出，這3所學校針對學校特色發展量身訂出全新課程，聘任專家學者為老師培訓，打破傳統分科教學，調整課程，各科老師將主題式課程融入跨領域教學，讓學習無框架、自由及更貼近生活情境，引發學生學習動機，教學更具效果。

茄苳國小校園有藝思主題課程，透過3D地景藝術改造校園。 圖／新竹市政府提供
茄苳國小校園有藝思主題課程，透過3D地景藝術改造校園。 圖／新竹市政府提供

茄苳國小校長謝佳曄說，校園有藝思課程，嘗試以校園人孔蓋做為創意構想，透過3D地景藝術改造計畫，結合校園蝴蝶生態，讓人孔蓋成為藝術品，加入提案的競爭元素，讓孩子學習自我表達、行銷、競爭與合作。

新竹國小校園食物森林DIY課程，結合植樹綠化、食物生產及資源再利用3種元素，學生利用畸零空間發揮創意及想像力打造食物森林，學生沈敬孟說，體驗後才發現耕種的辛苦，但感覺很有成就感。

光武國中的看，聲音在跳舞主題課程，學生手作創意喇叭。 圖／新竹市政府提供
光武國中的看，聲音在跳舞主題課程，學生手作創意喇叭。 圖／新竹市政府提供

光武國中的看，聲音在跳舞課程讓學生認識聲音、聲光共舞，藉由音響、揚聲器發聲原理進行手工藝術喇叭實作，學生張尹方說，利用薄膜振動的簡單儀器可以清楚「看見」聲音，更容易學到知識，印象也更加深刻。

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