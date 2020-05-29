進駐近3億元新校舍 金湖國小出版專刊紀念

金門縣金湖國小學生已進駐耗資新台幣近3億元興建的新校舍半年，校方最近出版紀念專刊，記錄新校舍從興建到落成啟用的點點滴滴，同時也為迎接明年70週年校慶做為美好見證。

金湖國小自1974年遷到目前金湖鎮林森路校區以來，大多數建築屋齡超過40年。校長陳為信表示，學校在2014年完成校園整體規劃工程，2016年動工，去年8月完工，11月學生進駐。

金湖國小工程耗資2.7億餘元，陳為信表示，5棟新校舍意寓「五子登科」，並由師生腦力激盪命名為：行政大樓「感恩樓」、資訊教育教室「創新樓」、北側教學大樓「健康樓」、南側教學大樓「勤學樓」和圖書館「悅揚樓」。

與一般學校建築不同的是，這5個名字都沒有標示在大樓上。陳為信說，建築師認為掛上名字，會破壞建築物的美感，名字都存在師生的心中。

嶄新的校舍儼然成為社區地標，也成了金門地區具有交流吸引力的重點學校。最近教育處舉辦金門縣國民中小學校務評鑑，金湖國小是8所學校中最後訪視的學校，有委員說，好在金湖國小是壓軸，讓校務評鑑有了美麗的收尾。這也是陳為信上任4年來交出的漂亮成績單。

除了硬體建設，陳為信自2016年2月到校以來，深耕藝文和鄉土教育不遺餘力。其中，出版「阮厝佇金湖」繪本書，進而譜成「石獅爺的願望」閩南語歌謠，讓學童以多元生動方式詮釋家鄉的人文風情。在美勞老師楊玉蘭的帶領下，學生更是盡情揮灑，完成「湖獅藝想」畫冊，美學種子悄悄扎根。

陳為信表示，原本金湖國小每逢10年會出版一本專刊，去年新校舍完工後，適逢學校68週年慶，他結合兩者編印成「湖小68蓄勢待發─金門縣金湖國小68週年校慶暨新校舍落成啟用紀念專刊」，最近出版，分贈老師和校友等。

全書分6大項目，特別的是每項都有個代表金湖國小的「湖」字，分別是：金湖容顏、湖光歲月、愛在湖曉、湖曉春風、湖曉薪傳和湖獅藝想。陳為信和楊玉蘭等老師帶著學生捧著專刊，坐在悅揚樓前瀏覽，畫面溫馨。

學生看到自己的照片在書裡，十分興奮。陳為信深信透過視覺藝術創作，可以讓偏鄉孩子長出一對夢想翅膀，飛離城鄉差距造成的狹隘視野，讓美感、創意隨著夢想的翅膀起飛，也期待金湖國小走過69、70年，會有更亮麗表現。