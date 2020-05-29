崑山科大四外籍生拍片介紹北海岸 評審驚艷：職業水準

台灣有許多美麗的高山，來自崑山科技大學來自日本、瓜地馬拉、宏都拉斯，貝里斯學生以英、西、日語拍攝短片，向外國旅客推薦脊梁山脈旅遊。他們的影片拍攝剪輯有職業水準，美麗的北海岸象鼻岩空拍，讓評審留下深刻印象，獲2020全國大觀盃導覽解說設計競賽評審團首獎。

中華優質旅遊發展協會昨天在台北城市科技大學舉辦大觀盃的全國總決賽，來自全台高中職暨大專院校128支隊伍，共400名多選手參賽。大獎由金甌女中奪得高中外語組雙特金，頭城家商奪高中國語組金牌，景文科技大學獲得大專國語組特金，地主隊台北城市科技大學獲得大專國語組金牌，崑山科技大學奪得大專外語組特金，也是大會評審團首獎。

今年以「脊梁山脈旅遊」為題，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處，三處轄區為範圍，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽。

崑山科技大學作品「THE RENDEZVOUS」奪得大專外語組特金獎，影片使用流利英語，西班牙語，日語介紹北海岸、平溪、九份風光，職業水準的影片拍攝剪輯，美麗的北海岸象鼻岩空拍，讓人留下深刻印象，獲得評審團一致讚許。大會主席台北城市科技大學觀光系魏道駿主任說，學生作品能達到職業水準，並且是跨四國籍學生聯合組隊，實屬不易，值得嘉許。

日籍學生隊長當真花戀表示，在日本的時候對旅遊有興趣，所以來台灣念旅遊系，透過此次經驗，不但讓他更了解台灣的歷史演變和文化，還讓僚認識台灣的美麗風景。貝里斯籍學生葛亞瑟說，接下來要好好鑽研自己的興趣攝影，希望能有機會交流不同文化。

比賽籌備委員城市科大觀光系教授李奇嶽表示，全國大觀盃賽事至今已經辦理8屆，特別感謝東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，北海岸及觀音山國家風景區管理處，參山國家風景區管理處的長年支持，也謝謝來自全台128支隊伍的參與，並向該系老師曾麗蓉、陳善珮、郭名龍致意，感謝他們擔任籌備委員期間的辛苦，也希望未來大家能多參與賽事共同交流。

比賽得獎作品將於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸、觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等社群及網站公開露出。

崑山科技大學作品「THE RENDEZVOUS」