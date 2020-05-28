國一扛起家務幫媽媽做月子 金門少女獲總統教育獎

國中生正是少女不識愁滋味的時期，很難想像，金湖國中國三學生吳芸婷為了分擔母親的辛勞，平常放學就要照看妹妹，幫忙煮飯等家務，但她不因家貧而怨天尤人，除了功課保持中上外，在運動場與美術項目也屢獲佳績，今年還獲得總統教育獎的殊榮，她說，希望獎金可以用來貼補家用，讓家人的日子可以轉好。

吳芸婷的父親幾年前從工地高處不慎摔下來後，身體每況愈下，後來就不能工作，家裡的經濟重擔全落在媽媽身上；個性獨立的吳芸婷說，因為媽媽一早就要去上工，她從幼兒園開始，每天6點自動起床，她會幫忙打理好妹妹，接著2個小小孩自己搭公車到多年國小上學。

一般的小一生，最愛打電動與看卡通，但吳芸婷就已經會到菜市場幫忙家裡買菜，她說第一次幫媽媽到市場買菜是小一的時候，當時她搭公車到山外市場，手裡緊捏著媽媽開出的菜單，竟然害怕的哭起來，好在後來遇到認識的大哥哥，在他的協助下，她才完成買菜的任務。後來的假日，只要媽媽去工作，都是她去山外買便當回來給爸爸跟妹妹吃。

國一時，她的媽媽到醫院生子，吳芸婷還幫忙做月子，每天上下學都主動到醫院幫忙，晚上還要張羅家人的三餐， 吳家辛苦的環境，讓很多師長都覺得很不捨，但吳芸婷個性相當樂觀，她說，自己能做到的事，不想麻煩別人，也覺得家裡過得沒有很辛苦，不會感到自卑。

「媽媽每天辛苦的做工與上班，最少兼做兩份工作，看著她晚上疲憊的身影，總讓我想為她多做點事」吳芸婷提到，為了不讓媽媽擔心，她的功課都維持在中上，在美術與田徑方面有很好的發揮，拿過全縣比賽的大獎，就是希望能多爭取一些獎金，貼補家用。

對於獲得總統教育獎，她說，最開心的是可以獲得15萬的獎金，雖然媽媽叫她自己存起來，以後好上大學，但她只想全部交給媽媽，貼補家用，希望讓媽媽不會那麼辛苦。