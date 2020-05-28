秀青春肉體 南光高中健美比賽吸睛安可連連

今年的會考結束一周，今年的考生你對答案了嗎？考場上，你花了多少時間完成作答呢？力宇教育自然科最年輕甜美的Ruby老師在毫無準備的狀況下，被指派來挑戰今年會考試題，居然不到一半的時間就完成了考題，他能全部答對嗎？最後影片讓你知道答案唷！

2020-05-28 15:38