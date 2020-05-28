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秀青春肉體 南光高中健美比賽吸睛安可連連
台南新營南光高中今天下午辦理年度健美比賽，參賽100名學生秀出鍛鍊多時的身體曲線，引來台師生們安可加油聲，更有人大喊「青春的肉體」，互虧笑翻全場，安可聲不歇，欲罷不能。
南光高中推廣健美運動多年，今年比賽報名共100位學生(高男組45人、國男組45人、女子組10人)，人數創下歷年新高，男女選手穿著小泳褲、運動褲、比基尼，過程中選手依指定動作及自選動作於台上大秀「MUSCLE」（肌肉）。
學校邀請嘉義市健美協會教練蔡金昌(舉重、健美、健力國際一級裁判)擔任裁判長，帶領蔡梅芳(2019大專盃女子形體冠軍，比基尼亞軍)、佘永訓(蟬連三年錦標賽 第一級冠軍、69年全國冠軍、97年亞洲盃中華健美代表隊教練、全國健美賽審判長) 、涂嘉利(全國比賽十幾次冠軍，世界總會國際裁判) 、蘇正吉(全國比賽十幾次冠軍，世界總會國際裁判) 等4位好手參與示範標準動作。
蔡金昌指出，健美比賽指定動作，包括正面二頭肌、正面闊背肌、側面胸肌、背面雙手二頭肌、背面闊背肌、側面三頭肌、腿肌與腹肌等，進決賽後有1分鐘自由表演，精彩可期。
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