南投普台高中 全人教育 「贏」戰全球化時代

三學一貫 打造黃金學力

普台國小、國中到高中作為唯一完備「品格教育」、「跨領域學習」及「五語教學」的全住宿型學校，以12年一貫的課程，為國家培育「贏」戰國際的人才，形塑出有別他校的優勢與多元特色！

普台培育多屆學生為大學學測南投狀元、榜眼、探花，錄取台、清、交、成、政大等國內知名學府，及美國常春藤盟校哥倫比亞大學和西北大學、艾默里、加州柏克萊、北京大學、日本早稻田以及香港科大等世界頂尖名校。豐富多元的課外活動和學術競賽為學子儲備申請大學的優勢條件，使其在激烈的升學競爭中脫穎而出。

普台學生透過機器人課程培養團隊合作、多元思考能力。

科學教育創新 翻轉課堂學習

普台科學教育從小扎根，老師將學習從教室延伸至生活，激發學生學習興趣。小學階段開設能源科技、實作探究及程式語言社團課程，培養數理邏輯及實驗素養；國高中開設專題研究、機器人、程式設計素養班及科學、語言學、資訊、地理、歷史等奧林匹亞培訓課程。

在紮實的培訓課程及專業的師資指導之下，多位高中生進入台大、清大的數學、物理、化學、生命科學等研究人才培育計畫；勇奪日本、香港、韓國、烏克蘭國際發明展金牌、「2019臺灣國際科學展覽會」二等獎、「2019俄羅斯未來科學家博覽會」三等獎、「第十三屆VEX亞太區機械人錦標賽」全國第三名及Judges Award。創新課程開發學生潛能並培養與世界接軌的前瞻思惟，讓實力說話！

高中生踏查武界部落，於青山綠水中開心合影留念。

五語系統教學 接軌國際社會

外語教學是普台落實「教學成果、走向國際」的重點特色之一，全國首創12年一貫的「外語課綱」，有系統地推動五語英日法西德教學，國、高中通過國家級檢定人數破千，許多學生的檢定成績已達該語系大學畢業門檻，紮實的外語學習打造國際移動力，成為未來不可取代的優勢。

「外語文化週」讓學生認識日本傳統生活美學。

2019普台之翼西班牙教育旅行，厚實外語能力，更拓展向世界開放的胸懷。

學生全體住校 落實品格教育

「品格」是普台教育的核心價值，國、高中階段的孩子正值身心蛻變、學習力旺盛的時期，住宿生活有助於孩子學習紀律、禮貌、尊重與合作，日夜間老師引導孩子正確的知見觀念、落實校訓「敬、慈、和、真」的精神。現代少子化社會特別需要這樣的教育團隊，令品格教育不打烊。

靜心課程培養學生專注、定心功夫。

高國中與國小聯合舉辦敬師釋奠典禮，培養學子敬慎恭謹的學習態度。

歡迎蒞校參訪

高國中

網址：www.ptsh.ntct.edu.tw

預約參訪：(049)2932-899轉11533

校址：南投縣埔里鎮中台路5號

國小

網址：www.putai.ntct.edu.tw

預約參訪：(049)2930-199轉1330

校址：南投縣埔里鎮中台路3號