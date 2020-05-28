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瑞芳高工…東北角國家隊 協助你在最短的時間內完成夢想

聯合新聞網 / 新北訊

「下一位就是你!」

瑞芳高工創校已屆86週年，近年來在頂尖/創新/均優這三個發展主軸上，有著長期發展脈絡與卓越成效之表現，不管是專業群科、綜合高中、體育班、建教合作班、進修部與特教班，均以發展頂尖職能與特色為目標，在109年度新北創新教育加速器計畫中表現亮眼，「科技紮根、研創成真」榮獲最高榮譽的旗艦級、「教育環境創新」榮獲進階級殊榮，在歷年高職均質化、優質化計畫中均獲得最高的補助經費，更在108學年度新北市的校務評鑑獲評為公立高中職唯一的「優質學校獎」，在實習輔導、學生輔導與職業類科3個向度，以及機械、電子、資訊、建築、土木5個科別更獲得「榮譽通過」的殊榮。

瑞芳高工創校80餘年育才無數，校友們在各行各業均有傑出且亮麗的表現，而東北角的瑞工國家隊，更能協助你在最短的時間內完成夢想，以下就是五位典型且優秀的瑞工畢業生，讓我們來看看他們在學校成長與茁壯的小故事，相信「下一位就是你」：

「建築科99級畢業的冷雪霜同學，26歲通過建築師國考。」建築科老師專業能力強，教學方式活潑，下課與學生互動就像朋友，大門也總是為學生敞開，讓她每天上學最期待的課就是專業科目，也奠定日後考建築師的根基！同時感謝班導的帶領，不僅讓班級井然有序而團結，也因為班導教數學非常淺顯易懂，讓她重拾對數學的熱情。

「體育班101級畢業的王家緯同學，25歲錄取國小體育教師。」高中階段所有老師都是他的貴人，由於運動員需要不斷補充能量，老師們義無反顧扛起龐大的開銷，讓我們得以無後顧之憂好好學習，三年下來成長許多，能自動自發地學習，更能跟大夥一起完成許多任務，來到瑞芳高工就是我們的福氣！

「綜合高中102級畢業的陳品文同學，24歲通過藥師國考。」國中時成績並不突出，也沒想到將來會投身藥界，艱澀的藥學領域英文十分吃重，原文書一本接著一本，瑞工老師的英文課嚴明踏實，是他對於國際觀念的第一個啟蒙點，除了專業的應用外，想不到自己竟然有一天也能用英文與世界交朋友！

「綜合高中103級畢業的郭俐君同學，23歲通過護理師國考。」錄取學校後就深知自己實力不足開始用功讀書，高二那年選擇藥學衛生護理專班，老師們都活潑積極很有想法，學生對課業沒興趣時會想盡各種方式來引導，讓她的數學成績大幅成長，由衷感謝有滿滿正面能量又受人尊敬的瑞工老師們！

「綜合高中103級畢業的徐顥勳同學，23歲通過書記官國考。」這是一所好山好水富人情味的學校，老師們都很願意協助學生解決課業、生活上的疑難問題，透過每天搭火車上課，學到了紀律、負責與規律，老師更協助仍在迷茫的他引導到法律這條路上，激發他對法律的熱情，在學術學程找到真心喜愛的領域！

「相信自己、激發潛能！」

無論選讀體育班（排球、桌球、羽球專長）、綜合高中（學術、藥護、資訊應用學程）、專業群科（機械、電腦機械製圖、電機、電子、資訊、建築、土木、室內空間設計、應用英語）、機械科建教合作班、集中式特教班（餐飲服務）、分散式資源班還是進修部（機械、電機、資訊、建築），住宿生、通勤生還是在地生，頂尖/創新/均優的瑞工師長們都將抱持著「學生在哪邊、老師就在那邊」的精神與學生共同生活與成長！

(新北市立瑞芳高工 廣告)

建築 瑞芳 體育

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