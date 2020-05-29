109會考數學科解析／試題跳著做爭取時間拿高分 看明年考生三大準備方向

力宇教育數學科李熙老師分析今年國中教育會考數學科試題，因為受到疫情影響，第二學期開學日延後2週，數學科考試範圍第六冊部分縮減，使得第六冊出題方向更為明確，「二次函數」、「統計」與「機率」都出現一題。

若以課程綱要來區分的話，數與量6題，代數9題，幾何11題，統計與機率有2題，總題數跟去年相比是相同的，整份試卷是具備識別度的。除了一半的題目偏重基礎觀念不需過於複雜的計算，以圖示來表達題目的呈現方式亦偏高，考生必須將所學的數學知識靈活運用，再以統整的方式找出答案。

在每年會考前，李熙老師都會一而再，再而三的叮嚀學生：「從試卷的第1題開始作答至基本題第15題後，先跳至最後去寫非選擇1，原則上非選擇第1題應該都不難拿到分數，寫完後再跳回來寫選擇題。」不但可以爭取時間，更能掌握基本必拿分數

以今年考題來看，預估要拿A++成績的考生至多能錯2題，A+至多錯4題，A至多錯6-7題，且非選擇題是想拿A++的同學得分關鍵所在。

力宇教育數學科李熙老師認為今年最具有代表性的題目隸屬選擇題第23、25題與非選題2題全部：

選擇題第23題容易誤導同學導入一元的想法，但根據命題方向而言，前面已經有一題一元的題目，可想而知不會重覆性命題，因此可以果斷地利用二元的思維切入此題，應該不容易踏入陷阱當中。

選擇題第25題隸屬情境式命題，讓同學感受以買家的身份，比較優惠前後的差異性，不需要大量的計算，主要以了解題目敘述為主，搭配選項即可選出正確答案。

非選題主要呈現學生的解題思路，答題技巧與選擇題相比確實有明顯落差，但是大部分第一題難度都不高，考生應該不難拿分，建議明年考生也要把握。

整份試卷最具有鑑別度的就屬非選題的第(2)小題，題目的關鍵在於明顯『相切』、『切點』，且學生要能找出隱藏的關鍵『正三角形』，搭配計算能力與細心度，成功得到分數並非難事。

李熙老師接著針對明年要挑戰會考的國二生，建議未來一年的三大準備方向：

1.基本觀念要顧好

從歷屆會考的趨勢來看，想要達到B以上的分數真的不難，好好把握課本例題，以及習作試題的題目。像是今年的選擇第1題到第15題，都是出題老師希望「送出分數」的題目，考生們一定要拿到這些分數才行。

2.方程式函數年年必考

以國中會考來講，方程式的列式以及運算與函數的圖形，是學習上的重點，也是歷屆必考的單元之一。

3.三角形與圓形是高分關鍵

幾何圖形向來都是會考要拿高分的關鍵所在，非選第二題也都會配置相關題目。雖然國中數學階段出現的幾何圖形可謂琳瑯滿目，但以三角形和圓形最為重要。

最後，當然要恭喜應屆考完會考的學生們，不論成績是否符合你的(妳)的預期，人生都不是只有這一場考試，往後還有許許多多的考驗再等待著各位。

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