109會考自然科解析／概念基本、考題很生活 肺炎、巧克力、羽毛球都入題

【生物】李鴻老師、Ruby老師，【理化】趙天豪老師，【地球科學】張羽老師／力宇教育

今年的會考結束一周，今年的考生你對答案了嗎？考場上，你花了多少時間完成作答呢？力宇教育自然科最年輕甜美的Ruby老師在毫無準備的狀況下，被指派來挑戰今年會考試題，居然不到一半的時間就完成了考題，他能全部答對嗎？最後影片讓你知道答案唷！

更重要的是，明年的考生你知道準備方向了嗎？以下特別請力宇教育自然科總複習老師為我們分析今年命題趨勢、題目特色說明還有明年的準備方向。

在自然科的生物考題方面，圖表類型題目比前幾年少而且簡單，但是在閱讀的邏輯還有題目的長度上，稍微增加了一點難度。整體來說，算是中間偏易但是很生活化的題目，有幾題鑑別度較高，必須靠理解弄懂觀念才能順利解題。

而理化相較於以往的考題，出題的方向轉變為計算題明顯減少，取而代之的是面對各種生活情境下，運用理化觀念的能力。統計近年出題分布，各主題出題數呈現穩定的趨勢，109年跟去年相同，力與運動仍是出題數最多的課程。所以從國二下的靜力學到國三的運動學、能量學，都是未來考試要多加留心的。

由於今年範圍縮減，本次地科共計11題，較往年少了1題，而圖表判讀的題目佔了7題，依舊維持這幾年會考的方向。單純敘述和記憶性的題目不多，強調概念的理解和應用，出題靈活而生活化。整體而言本次難度並不高，程度好的同學應可快速作答。

在今年最具代表性的考題中，生物有兩個特別的題目，例如：出題概念為生物的學名，問小白鷺成年的學名會不會變成大白鷺，題目問法輕鬆，但同學需釐清觀念為同種生物無論哪個年齡，學名都是不變的，才不會落入文字陷阱。另外，雖然沒有考新型冠狀病毒，但出現了肺炎鏈球菌，也算呼應了時事。

理化題著重素養的體現，例如：羽毛球的軌跡與重力位能的變化；巧克力是否會溶化在手中；輪軸物體與手在同側或是異側造成升降不同；潛水時浮力與重力的關係；竹筍苦味的來源等，在在都是生活中的科學。

地科比較需思考的題目為第34和48題：第34題算是跨領域的概念，結合理化的反射定律與太陽仰角的變化；而第48題給了很多資訊，學生必須從中整合並擷取所需的線索作為判斷依據，並確實了解月相變化與出現的時間。

最重要的就是明年是108新綱實施前的最後一次會考，考題中除了基本知識題以外，閱讀素養題型以及圖表實驗題型，都是需要持續練習及留意。另外，自然科也要多注意情境式跨科目整合題型。

生物每個單元內的名詞定義，還有各實驗的目的、操作以及結果，都必須完全弄清楚。理解每個章節的內容，並多練習各種不同題目，增加自己對考題的敏感度，可以輕鬆面對各種變化類型。

理化要多注意跨章節整合的題型，計算題大致會與今年相同約3題左右，出題的比例與方向會呈現表列趨勢，建議明年的考生還是要能夠判讀、理解文字圖表的訊息，連結課本知識與生活中的經驗。

地科準備方向依然是以考古題為主，在這次測驗中幾乎大部分題目都可在考古題中找到類似題型和概念。如第21題颱風的性質和96年第二次基測的考題幾乎如出一轍，連答案的圖形都幾乎完全相同。所以考古題絕對是投資報酬率最高的練習方式，建議同學一定要將歷屆題做熟，並確實理解當中的每個概念。

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