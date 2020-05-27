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109會考社會科解析／考題靈活「題中有題」 補教師教你從容作答！

聯合新聞網 / 彤妤老師／力宇教育
國中會考今年社會科試題不難，主要測試同學基本觀念的熟悉程度，跨科跨冊串聯，搭配大量圖表，驗收學習成效。圖／聯合報系資料照片
國中會考今年社會科試題不難，主要測試同學基本觀念的熟悉程度，跨科跨冊串聯，搭配大量圖表，驗收學習成效。圖／聯合報系資料照片

今年社會科試題不難，主要測試同學基本觀念的熟悉程度，跨科跨冊串聯，搭配大量圖表，驗收學習成效。選項不再只是單一事件名稱，而是以事件內容、現象來呈現，形成「題中有題」，同學必須清楚各選項講述的事件，才能從容作答。

以歷史科來說，還是以臺灣史題目最多，其次世界史、中國史。出卷紅人──劉銘傳、沈葆楨，這次直接除名，單一人物考題減少，增加圖表判斷試題，如第7題的法國大革命。第45題以圖片跟年代對應，同學需知曉不同時期香港、臺灣、日本開港通商的狀況。另外，中國史則以地圖測驗學生對中國各大朝代政權及疆域認識。閱讀題組則以八國聯軍為文本，測驗同學是否清楚事件的時代背景與前因後果，若不能讀懂文意就有失分危險。

地理科要能活用一二冊學過的基本觀念，如第18題經緯度的時間計算、第44題捷運地圖跟實際地圖差距的比例尺觀念，而第19題宜蘭縣的相對位置，則必須具有將文字轉換成圖像的能力，並對臺灣山脈海岸線觀念清楚，才能正確作答。至於世界地理，則在國家與大洋的相對位置、氣候部分各出一題，只要記住關鍵，例如莽原氣候夏雨冬乾，即可輕鬆得分；世界人口這次未著重非洲跟中國，而是考印度，這是以往較未出現的考點，讓人大跌眼鏡。

公民科更是佛心大噴發，少了拐彎抹角的敘述或詐騙型考題，只要能理解題意並清楚專有名詞涵義，基本上都可以拿分。第11題針對假新聞的媒體識讀能力，切合時事。五院跟法律都考基本觀念，經濟學則考了5題，其中第40題，除了要理解需求法則涵義外，還須具備繪圖讀表能力；第49題則是公民跨地理，不僅要清楚匯率對國際貿易影響，還要知道哈薩克的主要出口商品，才能選出正確答案。

總體來說，今年考題算是穩紮穩打，愈來愈來重視同學分析跟判斷能力，只靠死記硬背無法獲得高分，必須將以往所學觀念搭配閱讀理解跟邏輯思考力來解題。由於明年是舊綱最後一次會考，因此，明年的考生要注意難度可能會加強，留意混冊混科的統整測驗能力，才能搶奪高分唷！

《限時20分鐘，老師寫到翻桌？》

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

考題 非洲 假新聞 香港 詐騙

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