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苗栗縣中山國小翻轉課堂 平板學習深入社區

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣中山國小透過整體課程規畫及平板運用，明顯提升學生學習成效。圖／校方提供
苗栗縣中山國小透過整體課程規畫及平板運用，明顯提升學生學習成效。圖／校方提供

苗栗縣苑裡鎮中山國小創校已近一甲子，因少子化全校班級數目前只剩下12班，學生人數雖然不如早年，但校方和師長以創新自主的學習方式「翻轉課堂」，孩子們深入火炎山探索生態，攀火炎山更成為學校的畢業傳統，一連串的主題課程透過平板及網路科技，讓自主學習在中山國小深深扎根。

中山國小五、六年前就獲企業及縣府支持，校內有近百台平板可供學童運用，孩子們帶著平板走入社區、拍攝路邊花草，顛覆以往田野調查靠紙筆、相機的模式，透過實地找尋、拍照，孩子們對植物生態及社區事物印象更深刻，學習也獲得更多樂趣。

校方推出的「看我72變」主題課程，將西遊記中的情境延伸到鄰近的火炎山，指導學生認識山區的地形、動植物生態，透過教學場域的改變，也翻轉了舊的教學型態，許多孩子顯得更有自信，從了解自己到認識環境、關懷社區，更懂得提升自我素養、服務社會的重要。

中山國小校長黃善華指出，今年新冠肺炎疫情導致全球教育幾乎全面停擺，凸顯線上教學的功能及重要性，國內中小學雖未停課，但校方「超前部署」的線上學習課程透過臉書、Line，連家長都可參與，隨時能讓學生用平板進行自主學習。

經過多年努力，中山國小因應12年課綱實施，藉由科技的強大感染力讓自主學習在校內扎根，校方經由整體課程規畫及平板運用，明顯提升學生學習成效且獲多個獎項肯定，包括105至109年度獲教育部行動學習績優學校、年度行動家、數位閱讀績優學校、補救教學績優團隊及閱讀磐石學校等，今年校方並獲選代表苗栗縣，將參加教育部的教學卓越選拔，校方期盼為苗栗教育爭光。

今年因疫情影響，校方原先計畫的攀登火炎山畢業典禮系列課程、畢業旅行等活動先前都被迫喊停，但隨著國內疫情趨緩，相關活動目前都已解封，攀火炎山、3天2夜的畢旅都將展開，讓師長、家長和孩子都充滿期待。

苗栗縣中山國小推出「看我72變」主題課程，將西遊記中的情境延伸到鄰近的火炎山，指導學童認識山區地形、動植物，攀火炎山更成為畢業傳統。圖／校方提供
苗栗縣中山國小推出「看我72變」主題課程，將西遊記中的情境延伸到鄰近的火炎山，指導學童認識山區地形、動植物，攀火炎山更成為畢業傳統。圖／校方提供
苗栗縣中山國學童帶著平板走入社區、拍攝植物，顛覆以往田野調查靠紙筆、相機的模式。圖／校方提供
苗栗縣中山國學童帶著平板走入社區、拍攝植物，顛覆以往田野調查靠紙筆、相機的模式。圖／校方提供
苗栗縣中山國小推出「看我72變」主題課程，將西遊記中的情境延伸到鄰近的火炎山，指導學童認識山區地形、動植物，攀火炎山更成為畢業傳統。圖／校方提供
苗栗縣中山國小推出「看我72變」主題課程，將西遊記中的情境延伸到鄰近的火炎山，指導學童認識山區地形、動植物，攀火炎山更成為畢業傳統。圖／校方提供
苗栗縣中山國小透過整體課程規畫及平板運用，明顯提升學生學習成效。圖／校方提供
苗栗縣中山國小透過整體課程規畫及平板運用，明顯提升學生學習成效。圖／校方提供

疫情 教育部 苗栗縣

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