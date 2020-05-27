快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

台南德高國小EHOI社團專教原住民歌謠 都會學校的亮點

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市德高國小設有EHOI的音樂社團，教授學生打擊樂及唱原住民歌謠。記者鄭惠仁／攝影
台南市德高國小設有EHOI的音樂社團，教授學生打擊樂及唱原住民歌謠。記者鄭惠仁／攝影

台南德高國小的原住民學生極少，卻設有全國學校少有的原住民文化館，陳列上萬件各族文物、圖書、琴譜等；並有EHOI（大家來唱歌）音樂學校社團，透過打擊樂、舞蹈，讓學生學習原住民各族歌謠。學生因為了解原住民文化而懂得尊重與包容，也成為學校的特色。

校長陳茂盛表示，EHOI成立6年，是讓小朋友唱歌、玩樂器的打擊樂團，內容以原住民的古調、歌謠為主，透過歌唱了解原住民文化。20多名團員中僅有2名原住民，其中魯凱族的簡傑恩是主唱，參加樂團之前卻乏自信，但經老師鼓勵，從打擊樂中敲出興趣與自信，除了獲得全國魯凱語朗讀第一，學業成績也明顯進步。

簡傑恩說，自己喜歡唱歌，但不懂得變化，透過老師的指導，學到不一樣的唱法，自認比山上朋友唱得還好。

陳茂盛說，EHOI獲得民族事務委員會補助，經常獲邀表演，並曾結合鼓隊，獲得全國創意鼓術大賽第一，展現孩子的學習力。德高國小並設有原住民文化館，內陳列賴建成所收藏的上萬件原住民文物，經常吸引他縣市學校來參觀。也因為德高國小有豐富的原住民文物，並且教授孩子唱原住民歌謠，讓學生從多元文化學習中，更懂得尊重與包容。

台南市德高國小設有EHOI的音樂社團，教授學生打擊樂及唱原住民歌謠。記者鄭惠仁／攝影
台南市德高國小設有EHOI的音樂社團，教授學生打擊樂及唱原住民歌謠。記者鄭惠仁／攝影

原住民 文物 樂團

延伸閱讀

魏德聖《台灣三部曲》確認高雄搭景

楊翠：續推財產返還法制化 強化社會溝通

太屌了「烤豬」證照！南投首創原民烤豬職人養成班

魏德聖《台灣三部曲》西拉雅聚落 重現高雄南星計畫區

相關新聞

獨／新課綱逼走蘇東坡 國中師憂學生靈魂會乾涸

國高中109學年度新課本5月選書，因108課綱調整文言文、白話文比例，且把韻文和章回小說算入文言文，大幅壓縮文言文篇數，...

畢業了！巴崚8學童 塔曼山攻頂

桃園市復興區原鄉巴崚國小8位畢業生，由校長高理忠、老師陳惠珠和家長等16人陪同，上周通過傳統塔曼山攻頂挑戰，一天來回的山...

校園我最棒／苑裡中山國小課程72變 孩子愛學習

苗栗縣苑裡鎮中山國小創校近一甲子，因少子化全校目前只剩下12班，學生數雖不如早年，但校方和師長以創新自主的學習方式「翻轉...

台灣木球隊最幼齒國手 偏鄉生燃起國立大學夢

屏東縣恆春工商生高一學生林彥宇，小三時在學校旁接觸類似高爾夫的木球運動，好奇加入愈玩愈起勁，國中時在各大小比賽嶄露頭角，...

會考生活英語／【職場篇】 送包裹

★ 單字 1. package [ˋpækɪdʒ] n. 包裹（國中基本1200字） 2. miss [mɪs] v. 錯過（國中基本1200字）

109會考國文科解析／拿下分數不困難！ 滿分題型全攻略

本次國文科試題非常多元，表現形式更是貼近生活，多考驗學生耐心與專注度，衡量此次考試環境不利考生，預估錯四題以內皆可望A++，而閱讀能力將成為此次滿分關鍵

中正國中4校友考上醫學系 校友議員蔣家煌頒獎助學金

屏東縣立中正國中校友今年大學入學表現亮眼，校友鍾適安、陳君泓，兩人就讀高雄中學，今年考上台大醫學系，簡悅安就讀屏東女中，...

從差點廢校到想入學得排隊 瑪陵小學百年校慶轉型成功

創校滿百年的基隆市七堵區瑪陵國小今天熱鬧辦校慶活動，很多老校友都回來慶祝，學校不僅安排精采表演，原本破舊的校長宿舍也改建...

新北新店高中 掌握加速器金鑰實踐世界之子願景

108學年度新北市教育局採用並結合美國矽谷企業加速器的概念，將原旗艦計畫轉型為「新北創新教育加速器計畫」，鼓勵各校提出創新方案，並進行跨國、跨校、跨學制、跨領域等各項教育合作，盼各校建構具備創新性、

新北鶯歌工商 陶藝傳承設計與藝術搖籃

新北市立鶯歌工商位於藝術氣息的陶瓷之鄉，肩負陶藝的創新與傳承，是一所培育設計與藝術人才的搖籃、發展科技及創意能力的園地。在技職教育推展，舉凡全國性技藝、技能競賽、專題製作創意及科學展覽等競賽，都成績亮麗。

校園英雄榜／全國音樂賽 陳璽安笛獨奏摘金

宜蘭市光復國小學生陳璽安在今年全國學生音樂比賽中，榮獲笛子獨奏國小B組特優第一名，不僅為宜蘭縣寫上光榮的一頁，也創下光復...

校園英雄榜／謝佳芸拍「家香」 紀錄片獲佳作

新北市中和高中三年級學生謝佳芸利用課餘時間學習微電影製作，把家鄉坪林的茶園美景用文字與影像記錄下來，並在｢2019神腦原...

熱門新聞

二信高中詹莉萱 統測英語類榜首

國教盟籲增指考分發名額 教部冷回應

109會考國文科解析／拿下分數不困難！ 滿分題型全攻略

台中網路學習平台錯誤多 「出師表變退秦師」局長也傻眼

偏鄕乏人問津 台中公幼增班卻出現1619個缺額

不點名被扣錢 成大「秋後算帳」惹議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。