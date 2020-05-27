台南德高國小EHOI社團專教原住民歌謠 都會學校的亮點
台南德高國小的原住民學生極少，卻設有全國學校少有的原住民文化館，陳列上萬件各族文物、圖書、琴譜等；並有EHOI（大家來唱歌）音樂學校社團，透過打擊樂、舞蹈，讓學生學習原住民各族歌謠。學生因為了解原住民文化而懂得尊重與包容，也成為學校的特色。
校長陳茂盛表示，EHOI成立6年，是讓小朋友唱歌、玩樂器的打擊樂團，內容以原住民的古調、歌謠為主，透過歌唱了解原住民文化。20多名團員中僅有2名原住民，其中魯凱族的簡傑恩是主唱，參加樂團之前卻乏自信，但經老師鼓勵，從打擊樂中敲出興趣與自信，除了獲得全國魯凱語朗讀第一，學業成績也明顯進步。
簡傑恩說，自己喜歡唱歌，但不懂得變化，透過老師的指導，學到不一樣的唱法，自認比山上朋友唱得還好。
陳茂盛說，EHOI獲得民族事務委員會補助，經常獲邀表演，並曾結合鼓隊，獲得全國創意鼓術大賽第一，展現孩子的學習力。德高國小並設有原住民文化館，內陳列賴建成所收藏的上萬件原住民文物，經常吸引他縣市學校來參觀。也因為德高國小有豐富的原住民文物，並且教授孩子唱原住民歌謠，讓學生從多元文化學習中，更懂得尊重與包容。
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